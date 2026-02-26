Costa Rica elige al argentino Fernando Batista como próximo entrenador y Miguel Herrera regresó a la televisión

La selección de Costa Rica eligió el pasado miércoles a Fernando ‘Bocha’ Batista para ocupar el puesto de entrenador. Paralelamente, Miguel ‘Piojo’ Herrera volvió a la televisión tras abandonar el banquillo Tico.

Luego de una reunión en la sede de la Fedefútbol, se eligió la candidatura de Batista con seis votos a favor y tres en contra, por encima de la de Robert Moreno.

“Tenemos un escogido e iremos a negociar con él. En los próximos días lo haremos oficial”, dijo Osael Maroto a los medios de la Fedefútbol y citó la cadena ESPN.

Batista ha sido elegido, pero no designado oficialmente. La Federación deberá ahora entrar en fase de negociación con el técnico para definir salario, cláusulas del contrato, duración, cuerpo técnico y demás aspectos.

Fernando Batista tuvo su primera experiencia en un banquillo con la selección de Venezuela, a la que no pudo llevar al Mundial 2026. Desde su llegada en marzo de 2023, dirigió 26 partidos, con nueve victorias, ocho empates y nueve derrotas.

Miguel Herrera vuelve a la televisión

Tras la elección de Batista, Herrera volvió la noche del miércoles a su trabajo como analista de TV. Ahora para la cadena TUDN justo en el encuentro de México vs. Islandia.

‘El Piojo’ compartió panel con Miguel Layún, Ricardo La Volpe, Gibrán Araije, David Faitelson, Mauricio Ymar y Andrés Vaca en el Estadio La Corregidora.

Antes de sentarse en el banquillo de Costa Rica, Herrera era parte de la mesa de comentaristas de la cadena Fox Sports.

A Miguel Herrera no le fue nada bien en su paso por Costa Rica. Llegó con la misión de clasificar a la selección al Mundial de 2026 y terminó fracasando. Los ticos no quedaban fuera del Mundial desde Sudáfrica 2010.

Herrera dirigió un total de 14 partidos oficiales, de los cuales obtuvo ocho victorias, tres empates y tres derrotas, logrando una efectividad del 64 %.

No obstante, su mala racha en el hexagonal final de la Concacaf, donde solo consiguió cuatro puntos de 15 posibles en las últimas cinco jornadas, lo que resultó en la histórica eliminación de “La Sele” del Mundial 2026 y su posterior destitución el 20 de noviembre de ese mismo año.



