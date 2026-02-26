México golea 4–0 a Islandia y los memes comparan a la ‘Hormiga’ González con ‘Chicharito’ Hernández

México ganó, gustó y brilló la noche del miércoles en el Estadio La Corregidora en Querétaro tras golear 4-0 a su similar de Islandia. El triunfo desató una ola de memes de celebración en redes sociales por el triunfo y la irrupción goleadora de Armando ‘La Hormiga’ González.

Los dirigidos por Javier Aguirre dominaron desde el minuto uno con presión alta y recuperaciones en campo contrario. La resistencia islandesa solo pudo aguantar 15 minutos antes de ser superada por el Tri.

Al minuto 21, Richard Ledezma remató dentro del área tras una jugada colectiva que abrió la muralla del equipo europeo.

Al 24’, llegó el momento canónico del partido que se volvió tendencia en redes sociales y desató una ola de memes y comparaciones con Javier ‘Chicharito’ Hernández.

La joya de las Chivas del Guadalajara, Armando ‘La Hormiga’ Gónzalez, convirtió su primer gol con la selección mexicana luego de dar la asistencia del primer tanto a Ledezma.

El partido del delantero causó un alud de memes y comentarios en redes sociales. En su mayoría, los internautas establecieron un paralelismo con Javier Hernández.

Ambos son delanteros centros. Salieron de Chivas. Fueron goleadores de la Liga MX. Gómez en el Torneo Apertura 2025 y ‘Chicharito’ en el Bicentenario 2010, cuando explotó antes de irse a Europa.

Los dos se volvieron referentes ofensivos del Guadalajara a los 21–22 años. Tanto ‘Chicharito’ en 2009 como ‘La Hormiga’ en 2025 fueron convocados por primera vez por el mismo técnico, Javier Aguirre.

Al final, el Tri selló la victoria con tantos de Jesús Gallardo al minuto 59 tras una llegada por izquierda, control orientado y disparo cruzado. El marcador lo finiquitó Brian Gutiérrez al 90’.

Memes

La Hormiga González subiéndose sobre la hora al Mundial 2026 como Chicharito Hernández lo hizo en el Mundial 2010 🥹 pic.twitter.com/d8x4bUISl2 — Invictos (@InvictosSomos) February 26, 2026

Hay cosas que nunca cambian 🥹 pic.twitter.com/NjFXnaTC9j — Analistas (@SomosAnalistas_) February 26, 2026

Juegan mejor los morros de la liga que los consolidados. Lo peor de todo es que llevarán a Santi, a Ochoa, al cachorro, etc.. ☠️🥀 pic.twitter.com/ht9zlI9fvH — Casas0811 🇲🇽 (@Casas081180) February 26, 2026

– Uefa NO PUEDE contra México

– BAILE DE ÉPOCA a Islandia

– Israel Reyes LÍDER IMPASABLE

– Niño Papalote ASISTENCIA

– Chiquito Sánchez CADA DÍA MEJOR

– Piojo Alvarado UN FANTASMA

– SEREMOS Campeones del mundo pic.twitter.com/iFpPe3581l — Andrex 🦅🐻 (@AndrexMX__) February 26, 2026

Yo chingue y chingue que me vale vrg la selección y que no convoquen a nadie de Chivas.



Yo también en los goles de La Hormiga y Richy en la selección: pic.twitter.com/1SXLgnla34 — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) February 26, 2026

Asistencia y gol en 25 minutos.



El mejor delantero de este asqueroso país nos va a dar el quinto partido. pic.twitter.com/13WiDjCoxn — GONZALO (@groseritx) February 26, 2026

Malagón desde la banca viendo el gol de la Hormiga González pic.twitter.com/Okjt8TX0vW — Agustín Jiménez (@Jimenez11_) February 26, 2026

