Cuándo se enviarán los pagos del Seguro Social de marzo

La Administración del Seguro Social mantendrá en marzo un calendario de pagos prácticamente regular para millones de beneficiarios en Estados Unidos, aunque con algunos ajustes en fechas específicas.

De acuerdo con los datos más recientes de la agencia, más de 7.4 millones de personas -entre adultos mayores, adultos con discapacidad y niños- reciben beneficios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario. (SSI, por sus siglas en inglés).

Calendario de pagos de marzo

Los pagos de jubilación del Seguro Social se distribuyen de manera escalonada según la fecha de nacimiento del beneficiario, lo que significa que cada grupo recibe su depósito en un miércoles distinto del mes.

El calendario queda de la siguiente manera:

–Miércoles 11 de marzo: personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año.

-Miércoles 18 de marzo: personas nacidas entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año.

-Miércoles 23 de abril: personas nacidas entre el día 21 y el 31 de cualquier mes del año.

En el caso de quienes reciben Ingreso de Seguridad Suplementario, el pago correspondiente a marzo fue adelantado al 27 de febrero, ya que el 1 de marzo cae en domingo.

Cuando el primer día del mes coincide con fin de semana o día festivo, la agencia adelanta el depósito al último día hábil del mes anterior.

Las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, así como quienes reciben tanto Seguro Social como Ingreso de Seguridad Suplementario, tienen programado su pago para el martes 3 de marzo.

Qué hacer si el pago no llega

La Administración del Seguro Social recomienda que, si el depósito no aparece en la fecha correspondiente, el beneficiario primero se comunique con su banco o institución financiera para descartar retrasos internos.

Si el banco confirma que no hubo demoras, la agencia sugiere llamar al 1-800-772-1213 o contactar una oficina local del Seguro Social.

Fondo fiduciario bajo presión

Más allá del calendario mensual, un análisis reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que uno de los dos fondos utilizados para pagar beneficios podría agotarse antes de lo previsto.

En su informe Budget and Economic Outlook: 2026 to 2036, la oficina estimó que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes se quedaría sin reservas en 2032.

En 2025, la estimación apuntaba a 2033, lo que representa un adelanto de un año en la proyección.

En caso de que el fondo se agote, los jubilados seguirían recibiendo pagos, aunque no en su totalidad, ya que solo podrían cubrirse con los ingresos provenientes de impuestos sobre la nómina.

