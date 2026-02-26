Despiden a seis agentes del FBI que trabajaron en caso de documentos clasificados de Trump

El director del FBI, Kash Patel, ordenó el miércoles el despido de al menos seis agentes especiales de la institución, quienes participaron activamente en el registro y la investigación de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, ocurrida en el año 2022.

La salida de los agentes se vincula directamente con la gestión de registros de comunicaciones durante las investigaciones del fiscal especial Jack Smith, informó ABC News.

La oficina analizó el manejo de información clasificada por parte del entonces expresidente Trump, según fuentes cercanas a la agencia. En ese periodo, el FBI obtuvo registros telefónicos de individuos que, en aquel momento, no ejercían cargos gubernamentales.

Asociación de Agentes del FBI rechazó los despidos

Patel confirmó a la agencia Reuters que la institución citó los registros de llamadas que le pertenecían a él mismo, así como los de Susie Wiles, quien actualmente se desempeña como jefa de gabinete de la Casa Blanca. En 2022 y 2023, tanto Patel como Wiles eran ciudadanos privados, condición que ha sido resaltada tras la ejecución de los despidos este miércoles.

La Asociación de Agentes del FBI (FBIAA) manifestó su rechazo inmediato a estas destituciones. A través de un pronunciamiento oficial, la organización gremial cuestionó la legalidad de los ceses y defendió la trayectoria de los trabajadores afectados.

“La FBIAA condena el despido ilegal de hoy de agentes especiales del FBI, que, al igual que otros despidos del director Patel, viola el derecho al debido proceso de quienes arriesgan sus vidas para proteger a nuestro país”, dijo la asociación en un comunicado.

Impacto en la operatividad de la institución

Para la asociación, la pérdida de este personal técnico supone un riesgo para la estabilidad interna de la agencia y su capacidad de respuesta ante amenazas futuras. El organismo laboral advirtió sobre las consecuencias de estas medidas en el corto plazo:

“Estas acciones debilitan a la Oficina al privarla de experiencia crítica y desestabilizar a la fuerza laboral, socavando la confianza en el liderazgo y poniendo en peligro la capacidad de la Oficina para cumplir con sus objetivos de reclutamiento, lo que, en última instancia, pone a la nación en mayor riesgo”.

De momento, no se han anunciado nuevos cambios de personal relacionados con este caso específico de 2022.

