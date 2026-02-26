Niegan visa a miembros del equipo de Cuba al Clásico Mundial de Béisbol

A ocho miembros de la Federación de Béisbol y Softball de Cuba les fue negada la visa para ir al Clásico Mundial de Béisbol en Estados Unidos.

A pesar de no recibir el permiso para estos ocho miembros, MLB espera que Cuba esté en el Clásico Mundial de Béisbol sin ningún otro percance.

De acuerdo al portal USA Today, todos los jugadores y coaches recibieron la visa. Cuba comenzará jugando contra Panamá, el 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la federación de béisbol cubana, y Carlos del Pino Muñoz, secretario de la organización, son parte de los miembros que no recibieron el visado para ingresar en territorio estadounidense.

Cuba WBC traveling party members have visas denied: What it means https://t.co/KllZ93UwJT — Bob Nightengale (@BNightengale) February 26, 2026

Los problemas de visas están vinculados al endurecimiento de las leyes de inmigración de Estados Unidos bajo la administración Trump, que exigen licencias especializadas para que los miembros del equipo y funcionarios cubanos ingresen a Estados Unidos, incluido Puerto Rico.

¿Cuándo viajará Cuba a Estados Unidos?

El equipo cubano viajará la semana que viene para tener dos juegos de exhibición en Phoenix, Estados Unidos.

Allí se enfrentará a los Royals de Kansas City y luego a los Cincinnati Reds, como parte de la preparación al torneo.

Tras los dos encuentros, la delegación cubana viajará a Puerto Rico para el juego inaugural ante el combinado panameño.

Cuba está en el Grupo A junto con Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia. El equipo de la isla viene de quedar en tercer lugar en la edición de 2023.

El equipo cubano siempre ha avanzado a la siguiente ronda en la fase de grupos y fue subcampeón en la edición de 2006, cuya final perdió ante Japón.

