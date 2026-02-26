Giancarlo Stanton revela detalles sobre lesión en sus codos: “No puedo abrir ni una botella”

El bateador designado de los New York Yankees Giancarlo Stanton continúa lidiando con el problema en ambos codos que lo afecta desde 2024, una condición que, según él mismo admite, difícilmente desaparecerá mientras siga activo en las Grandes Ligas.

El miércoles, cuando se preparaba para tomar práctica de bateo, el slugger reconoció el impacto físico que arrastra desde hace tiempo. “Eso nunca será así”, dijo a MLB sobre la posibilidad de recuperarse por completo. Y al ser consultado si su situación mejorará con el tiempo, respondió: “No mientras esté en este trabajo”.

“No puedo abrir una botella… No puedo abrir ni una bolsa de patatas fritas… una bolsa de cualquier cosa. Así es como funciona”, comentó, dejando claro el nivel de dolor que soporta.

A pesar de la situación, el toletero no quiere excusas ni lástima. Desde 2019 ha jugado solo el 56.4 % de los partidos de temporada regular del equipo, y el año pasado se perdió los primeros 70 encuentros mientras rehabilitaba su codo. Para 2026, su meta es mantenerse fuera de la lista de lesionados.

Pese a las molestias, el cañonero tuvo una campaña sólida en 2025, con promedio de .273, 24 jonrones y 66 impulsadas en 77 partidos, además de una velocidad promedio de salida de 94.4 mph, muestra del poder que todavía mantiene.

El veterano, cinco veces All-Star y líder activo de jonrones en MLB con 453, mantiene claro su objetivo. “La clave es entrar en la caja… Quiero una temporada completa”, afirmó.

Stanton asegura que seguirá jugando con dolor porque siente el compromiso con el equipo y el deseo de conquistar otra Serie Mundial. “Hay ciertas cosas que simplemente no puedes hacer sin ayuda… Tú simplemente despeja la mente y ve a por ellos”, concluyó.

