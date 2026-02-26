Max Scherzer regresa a los Blue Jays con contrato de $3 millones por un año, según ESPN

El tres veces ganador del Cy Young Max Scherzer acordó regresar por una temporada a los Toronto Blue Jays con un contrato de $3 millones de dólares, según reportó ESPN.

El regreso del veterano derecho se convirtió en una prioridad para Toronto luego de que Bowden Francis se sometiera a una cirugía Tommy John que lo dejó fuera por el resto de la temporada, mientras que Shane Bieber sufrió un retraso en su preparación por fatiga en el antebrazo.

A sus 41 años, Scherzer se sumará a una rotación que también contará con los recién llegados Cody Ponce y Dylan Cease. El equipo evaluará su carga de trabajo de forma progresiva antes de integrarlo plenamente durante la campaña.

Las lesiones han limitado el número de entradas del derecho en los últimos años. En 2025 lanzó 85 innings con Toronto y, en 2024, acumuló 43⅓ episodios con los Texas Rangers. Sin embargo, su experiencia fue clave en la postemporada, con aperturas determinantes en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y en la Serie Mundial.

A lo largo de su carrera, Scherzer ha sido uno de los lanzadores más dominantes de su generación, con récord de 221-117, efectividad de 3.22 y ocho apariciones entre los cinco primeros en la votación del Cy Young.

