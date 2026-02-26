ICE detiene a 261 ‘Dreamers’ con DACA y deporta a 86

Al justificar que tener la protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que ha detenido al menos a 241 ‘Dreamers’.

La información fue revelada por el DHS en una carta enviada al senador Dick Durbin (Illionis), según CBS News, el primer medio en reportarlo.

Los arrestos reportados por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocurrieron entre enero y noviembre de 2025, por lo que la cifra podría ser mayor.

“ICE compartió que entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de noviembre de 2025, han sido arrestados 261 receptores de DACA, de los cuales 86 han sido deportados. De los arrestados, 241 también tienen historial criminal”, indica la carta de la secretaria Kristi Noem a Durbin.

El programa DACA, creado por el presidente Barack Obama en 2012, protege de la deportación a los ‘Dreamers’ y les permite obtener un permiso de trabajo, pero no es un estatus migratorio similar a la Green Card, por lo que debe renovarse cada dos años.

Sin embargo, abogados y organizaciones que defienden a inmigrantes advierten que la detención de personas con una protección como DACA podría estar violando algunos procesos migratorios, aunque Noem defiende que la protección temporal no es un escudo contra la deportación.

“Por favor destaque que DACA es una forma de discreción persecutoria que no confiere un estatus legal, solamente una acción diferida de remoción de los Estados Unidos por un periodo específico. DACA, como todas las formas de acciones diferidas, es una abstención temporal de remoción bajo la autoridad de la Secretaria de Seguridad Nacional”, agrega Noem.

Alertan sobre persecución de ‘Dreamers’

La campaña ‘Home is Here’ advirtió los esfuerzos en contra de las personas protegidas con DACA en tribunales, pero califica como “alarmante” el aumento de detenidos, además de la presión para que los ‘Dreamers’ se autodeporten.

“Conocemos las historias de los beneficiarios de DACA que han sido objeto de detención y deportación por parte de esta administración, pero esta última revelación del DHS es profundamente preocupante. Es evidente que hasta ahora se desconocía el alcance total de su negativa a cumplir la ley en lo que respecta al programa DACA y las protecciones contra la deportación que consagra”, indicó la campaña.

Advierte que las acciones de ICE ignoran un programa con más de una década que protege de la deportación a miles de personas con DACA.

“Esta revelación debe ser una brutal llamada de atención al Congreso para que actúen ahora y protejan a los beneficiarios de DACA, brindando protecciones permanentes y la tan esperada estabilidad a los cientos de miles de beneficiarios de DACA que contribuyen a nuestra economía y a nuestro país”, indicó la campaña.