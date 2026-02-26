La Finalissima entre Argentina y España agota más de 88,000 entradas en tiempo récord

La Finalissima 2026 entre Selección Argentina y Selección de España agotó todas sus entradas en cuestión de horas, confirmando la enorme expectativa que genera el duelo entre dos de las selecciones más poderosas del planeta.

El encuentro se disputará el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Qatar, el mismo escenario donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en 2022. Las 88,966 localidades disponibles se vendieron en apenas dos horas, según informaron los organizadores del partido que reunirá al campeón de la Copa América con el monarca de la Eurocopa.

Las entradas tenían precios que oscilaron entre $50 y $330 dólares, con un límite de cuatro boletos por persona. La organización, encabezada por UEFA y CONMEBOL, advirtió que cualquier ticket adquirido fuera de los canales oficiales será anulado.

El choque tendrá además un ingrediente especial: el posible enfrentamiento entre Messi y el joven fenómeno español Lamine Yamal, en un duelo generacional que eleva aún más la expectativa.

