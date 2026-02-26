FC Barcelona pierde a Frenkie de Jong en el momento más importante de la temporada

Los problemas físicos en el centro del campo vuelven a azotar al FC Barcelona de Hansi Flick. Esta vez, con la lesión de Frenkie de Jong.

El neerlandés, titular indiscutible en la medular azulgrana, estará fuera de los terrenos de juego entre cinco y seis semanas después de sufrir “una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha en la sesión de entrenamiento de este jueves”.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana.



Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas. pic.twitter.com/pGGArUi1Ba — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2026

La lesión del exjugador del Ajax es un serio revés para Flick y para todo el equipo culé, ya que llega en un momento clave de la temporada. La próxima semana, el Barça juega la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que debe remontar al Atlético de Madrid, y en las siguientes vuelve a competir en la Champions League. Además, defiende el primer puesto en LaLiga.

Se perderá varios partidos

Esta lesión dejará al FC Barcelona sin Frenkie de Jong para los próximos siete partidos contando todas las competiciones, además de ser baja con Países Bajos en el próximo parón internacional.

El ’21’ se perderá la vuelta de las semifinales de Copa contra el Atlético, la ida y la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante PSG o Newcastle y los partidos de LaLiga ante Villarreal, Athletic de Bilbao, Sevilla y Rayo Vallecano.

En un primer momento, el diagnóstico más optimista podía abrir la puerta a pensar en un regreso de Frenkie para el duelo en el Spotify Camp Nou de octavos de final de la Champions, previsto para el martes 17 o miércoles 18 de marzo, pero las pruebas médicas lo han descartado.

Varios lesionados

El de Frenkie es el último contratiempo para un Flick que, por primera vez en muchas semanas, exceptuando a Christensen, había podido contar con todo el equipo, por lo que la lesión del neerlandés vuelve a dejar un vacío importante en un centro del campo, que justo ante el Levante había recuperado a Pedri.

Precisamente ante el conjunto ‘granota’, el técnico liberó a Frenkie, que en los últimos partidos sin el canario había sufrido como único pivote junto a Fermín y Olmo como interiores, con la presencia de Marc Bernal como centrocampista más posicional junto al neerlandés, algo que permitió a De Jong alguna excursión como la del gol que suposo su estreno goleador en esta temporada.

El retorno de Pedri era la mejor noticia para el capitán azulgrana, que en este curso ha mostrado siempre su mejor versión en compañía del tinerfeño compartiendo hábitat en la medular. Ahora, borrando a Frenkie de la ecuación para el próximo mes, Flick deberá encontrar la fórmula para dar consistencia al equipo sin forzar la máquina con un Pedri que viene de perderse precisamente un mes de competición.

