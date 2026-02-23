Trabajo por tormenta en Nueva York: pagan hasta $28.71 por hora por remover nieve

Ante la poderosa tormenta invernal que está azotando a Nueva York, el Departamento de Sanidad de la ciudad (DSNY, por sus siglas en inglés), abrió el registro para quienes deseen trabajar como “Emergency Snow Shovelers”, una oportunidad temporal que ofrece pago por hora y turnos por día para ayudar a mantener seguras las calles de NYC.

La ciudad enfrenta una de las nevadas más intensas de la temporada y también una de las más poderosas de la última década, lo que implicaría una acumulación significativa en aceras, cruces peatonales, paradas de autobús y bocas de incendio. Aunque los camiones quitanieves trabajan de manera continua durante y después de las tormentas, las autoridades reconocen que se necesita apoyo adicional para despejar zonas donde la maquinaria pesada no puede acceder fácilmente.

¿En qué consiste el trabajo?

Los “Emergency Snow Shovelers” son trabajadores temporales convocados tras fuertes nevadas para remover nieve y hielo en áreas públicas clave. Entre sus responsabilidades principales se incluyen:

* Limpieza de paradas de autobús

* Despeje de cruces peatonales

* Liberación de bocas de incendio

* Remoción de nieve en calles con escaleras (“step streets”)

* Limpieza de otras zonas públicas que puedan representar riesgo para peatones

El objetivo es garantizar que residentes, trabajadores y servicios de emergencia puedan desplazarse con mayor seguridad tras la tormenta. La acumulación de nieve y hielo no solo dificulta el tránsito, sino que también incrementa el riesgo de caídas, accidentes vehiculares y retrasos en la atención de emergencias.

¿Cuánto pagan por remover nieve en Nueva York?

El pago inicial para los trabajadores de emergencia es de $19.14 dólares por hora. Sin embargo, el salario aumenta a $28.71 por hora después de las primeras 40 horas trabajadas en una misma semana.

Esto significa que, en caso de jornadas extensas debido a la magnitud de la tormenta, quienes acumulen horas adicionales podrían recibir un ingreso considerable en pocos días. El empleo es bajo modalidad “per diem”, es decir, por día trabajado, y se activa únicamente cuando las condiciones climáticas lo requieren.

Para muchos neoyorquinos, especialmente quienes buscan ingresos adicionales durante el invierno, esta convocatoria representa una alternativa inmediata de empleo temporal.

Requisitos para ser “Emergency Snow Shoveler”

Para ser elegible, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

* Tener al menos 18 años de edad

* Ser elegibles para trabajar en Estados Unidos

* Estar en condiciones físicas para realizar trabajo pesado

El trabajo implica esfuerzo físico considerable, incluyendo levantar y mover nieve compacta y hielo durante varias horas, a menudo en temperaturas bajo cero. Por ello, las autoridades subrayan que los aspirantes deben estar preparados para labores demandantes y exposición prolongada al frío.

Documentos necesarios para registrarse

Quienes deseen registrarse para obtener una cita deben presentar:

* 2 fotografías pequeñas (de 1.5 pulgadas cuadradas)

* 2 formas originales de identificación, además de copias

* Tarjeta de Seguro Social

Es importante acudir con todos los documentos completos para evitar retrasos en el proceso de inscripción. El DSNY recluta trabajadores temporales según sea necesario, dependiendo de la magnitud de cada tormenta.

Impacto de la tormenta y necesidad de apoyo

Las tormentas invernales en Nueva York pueden paralizar parcialmente la ciudad. Cuando la nieve supera varias pulgadas, las autoridades activan protocolos de emergencia que incluyen restricciones de estacionamiento, suspensión de algunas rutas y despliegue masivo de equipos de limpieza.

Sin embargo, incluso con cientos de camiones quitanieves en operación, hay áreas críticas que requieren intervención manual. Las paradas de autobús, por ejemplo, son esenciales para miles de trabajadores que dependen del transporte público. Asimismo, mantener despejadas las bocas de incendio es fundamental para que los bomberos puedan actuar con rapidez en caso de emergencia.

El despeje de cruces peatonales también es clave para proteger a personas mayores, niños y residentes con movilidad reducida, quienes enfrentan mayores riesgos en superficies resbaladizas.

Una oportunidad laboral en medio del invierno

En años anteriores, miles de personas se han inscrito para trabajar como shovelers tras grandes tormentas. Para algunos, se trata de un ingreso extra temporal; para otros, una oportunidad de empleo inmediato en momentos de necesidad económica.

El sistema de reclutamiento se activa cuando el pronóstico anticipa acumulaciones importantes de nieve. Por eso, las autoridades recomiendan registrarse con anticipación y estar atentos a los llamados oficiales.

Además del beneficio económico, el trabajo tiene un impacto directo en la comunidad. La rápida remoción de nieve contribuye a reducir accidentes, facilita la movilidad urbana y acelera el regreso a la normalidad tras el paso de la tormenta.

Recomendaciones para quienes planean postularse

Si está considerando registrarse como “Emergency Snow Shoveler”, tome en cuenta lo siguiente:

* Use ropa térmica adecuada y botas impermeables con buen agarre.

* Manténgase hidratado, incluso en temperaturas frías.

* Descanse lo suficiente antes de turnos prolongados.

* Siga siempre las instrucciones de supervisores y protocolos de seguridad.

* El trabajo puede comenzar a cualquier hora, dependiendo de cuándo disminuya la intensidad de la tormenta y sea seguro salir a limpiar.

Para quienes cumplan con los requisitos y estén dispuestos a realizar trabajo físico exigente, esta puede ser una oportunidad concreta de generar ingresos mientras ayudan a mantener seguras las calles de Nueva York durante uno de los eventos climáticos más desafiantes del invierno.

Sigue leyendo:

* Tormenta invernal en Nueva York: ¿hasta cuándo seguirá la nieve y el fuerte viento, según el NWS?

* Tormenta de nieve impacta Nueva York, Nueva Jersey y otros estados: FEMA en alerta

* Nevada en Nueva York y NJ: cancelan vuelos, clases y espectáculos por tormenta invernal