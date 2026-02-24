¿Por qué NYC exige ID para trabajar como paleador de nieve?

Nueva York se preparaba para ser golpeada por una tormenta invernal potencialmente histórica cuando estalló una controversia política inesperada. En medio de la emergencia climática, el ejecutivo del condado de Nassau y aspirante republicano a la gobernación, Bruce Blakeman, criticó públicamente los requisitos de identificación exigidos por la ciudad para quienes deseen trabajar como paleadores de nieve de emergencia.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó el cierre de escuelas públicas y la restricción del tránsito para viajeros no esenciales desde las 9 p.m. del domingo 22 de febrero hasta el mediodía del lunes 23, ante el pronóstico de hasta 18 pulgadas de nieve en la ciudad y sus alrededores, una cifra que puede paralizar calles, autopistas y el transporte público en los cinco condados.

La tormenta no solo traería nieve intensa, sino también ráfagas de viento peligrosas. Aunque los reportes oficiales anticipaban condiciones cercanas a ventisca, en este tipo de sistemas las ráfagas pueden superar fácilmente las 35 millas por hora (mph), es decir, unos 56 kilómetros por hora (km/h), reduciendo drásticamente la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes.

El programa de paleadores bajo la lupa

Ante la magnitud del fenómeno, Mamdani hizo un llamado a residentes interesados en ganar dinero extra ayudando a despejar aceras, paradas de autobús e hidrantes. El programa de paleadores de emergencia contempla pagos que pueden superar los $30 dólares por hora, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas.

Sin embargo, algunos funcionarios republicanos cuestionaron los requisitos establecidos para participar. Los aspirantes deben presentar su tarjeta del Seguro Social y 2 formas originales de identificación, además de copias de esos documentos. En total, el proceso puede implicar hasta cinco comprobantes distintos.

Blakeman arremetió contra la medida en redes sociales. “Mamdani se opone a exigir identificación para votar, pero exige no menos de 5 formas de ID para palear nieve. ¡Es una locura!”, escribió, en lo que rápidamente se convirtió en un mensaje viral en el contexto de la carrera por la gobernación, donde la actual mandataria, Kathy Hochul, buscará la reelección.

La congresista republicana Nicole Malliotakis, quien representa partes de Brooklyn y Staten Island, también se sumó a las críticas. En una publicación en X, comparó la exigencia de identificaciones para trabajar con debates previos sobre requisitos de vacunación y leyes de identificación para votar, calificando la política como inconsistente.

New York City:



First you needed a vaccine card to enter a restaurant.



Now you need multiple IDs to shovel snow.



But somehow requiring an ID to vote is “racist.” — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) February 22, 2026

La respuesta del alcalde

Durante una conferencia de prensa el 22 de febrero, Mamdani defendió el procedimiento. Explicó que el programa no es nuevo y que los requisitos responden a obligaciones legales federales. Según detalló, cualquier empleador, incluida la ciudad de Nueva York, debe verificar la identidad y autorización de empleo de las personas a las que paga.

“No podemos simplemente emitir cheques a individuos por su trabajo sin cumplir con la ley”, afirmó el alcalde, añadiendo que comprende que para muchos residentes esta sea la primera vez que escuchan sobre el proceso.

En esencia, la administración municipal sostiene que no se trata de una política diseñada específicamente para esta tormenta, sino de una práctica estándar de contratación temporal bajo normas federales de verificación laboral.

Emergencia climática y clima político

La polémica se produce en un contexto electoral delicado. Blakeman es considerado uno de los principales retadores republicanos frente a Hochul, y la tormenta ofreció un escenario visible para contrastar posturas sobre regulación, requisitos de identificación y gestión gubernamental.

Para muchos residentes de Nueva York, sin embargo, la preocupación inmediata fue práctica: carreteras cubiertas de nieve, posibles interrupciones en el metro y escuelas cerradas. Una tormenta de esta magnitud puede generar pérdidas económicas millonarias, retrasos generalizados y riesgos de salud, especialmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

En ese escenario, el programa de paleadores representa tanto una oportunidad económica como una pieza clave del engranaje de respuesta ante desastres. Las autoridades municipales insisten en que la verificación de identidad no busca excluir a nadie, sino cumplir con la ley y garantizar que los pagos se procesen correctamente.

Para quienes consideren participar en el programa, es fundamental reunir con anticipación la documentación requerida. Asimismo, se recomienda monitorear los canales oficiales de la ciudad para actualizaciones sobre cierres de calles, transporte público y centros de asistencia.

