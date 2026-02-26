Noche 4 de Viña del Mar: Juanes bromeó tras olvidar la letra

La noche en la Quinta Vergara lo esperaba para la noche 4 de Viña del Mar 2026, pero antes de abrir la cuarta jornada del Festival, Juanes protagonizó uno de esos instantes televisivos que quedan en el registro tras olvidar la letra de una de sus propias canciones durante el programa chileno “Only Viña”.

Allí se encontró con el comediante Jorge Alis, quien lo animó a cantar algo en vivo. El conductor José Antonio Neme lanzó la propuesta: “Para tu amor”. El colombiano alcanzó a entonar un par de versos hasta que confesó entre risas: “Se me olvidó la letra. Es que me cogiste fuera de base”.

Aunque quiso continuar, no consiguió recordar las estrofas. La presentadora Tonka Tomicic buscó rápidamente la letra en su teléfono y lo ayudó a terminar el tema a capella. Desde un costado, Raquel Argandoña lanzó con humor: “Que se la aprenda para mañana”. Él respondió relajado: “No, sí me la sé, yo la compuse. Mañana las tengo todas clarísimas”.

Ya al cierre, Alis pidió otra interpretación y Argandoña lo pinchó otra vez: “¿Cuál canción te sabes?”. Juanes replicó: “Eso me dicen mis amigos, ‘no pero canta una que te sepas’”, antes de cantar “Es por ti”, otra vez con apoyo del celular de Tomicic. “Esta noche no voy a dormir repasando todas las letras”, dijo entre carcajadas el colombiano.

Su show en Viña y una reflexión que va más allá de la música

Horas después llegó su turno en el escenario del festival, producido por la Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El artista abrió la jornada con un repaso de éxitos, presentó “Una noche contigo”, parte de su próximo álbum “JuanEsteban”, y sorprendió con la aparición de Mon Laferte para cantar “Fotografía”.

Previo a ese concierto, habló sobre lo que significa sostener una carrera que llega a varias generaciones: “Ese es un milagro de la música, que las canciones van pasando de generación en generación. Me doy cuenta cuando (a los conciertos) van el abuelo, el hijo, el papá, veo a los amigos. Eso me llena de mucha emoción”, aseguró.

También comentó cómo vive cada espectáculo actualmente: “A día de hoy estoy mucho más preparado para todo, para cantar, tocar la guitarra, para el show. Hemos aprendido a entender a la gente desde el escenario y cómo manejar un show que fluya”.

Su mirada sobre los migrantes latinos en Estados Unidos

En esa misma conversación, Juanes habló sobre la experiencia de los latinos en Estados Unidos, país al que llegó en 1996: “La gran mayoría de los inmigrantes han sido personas muy juiciosas que han trabajado mucho y que han dado mucho a los Estados Unidos. Creo que la gran mayoría no son personas malas”, expresó.

Recordó además los momentos que, a su juicio, transformaron el ambiente para las comunidades hispanas, en especial durante las políticas migratorias de Donald Trump: “Han sido situaciones muy difíciles para la comunidad latina”, dijo, y agregó que tras el 11 de septiembre, la crisis del 2008 y el Covid, el país dejó de sentirse tan seguro como antes.

Para él, la mezcla cultural sigue siendo una fuerza vital en ese territorio. Y mientras su carrera continúa moviéndose entre generaciones, también lo hace su voz, que esta vez sonó más íntima que nunca, incluso antes de encender la Quinta Vergara, que le regaló Gaviotas de Oro y Plata.

