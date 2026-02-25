Gloria Estefan alzó la voz contra las redadas del ICE

A horas de presentarse en una de las noches más esperadas de Viña del Mar 2026, el pasado domingo 22 de febrero, Gloria Estefan tomó un espacio para hablar de lo que considera urgente.

La artista cubana cuestionó con fuerza las políticas migratorias del gobierno estadounidense y pidió a la comunidad latina unirse frente a los operativos del ICE, organismo que, según sus palabras, está afectando a familias que han construido una vida entera en el país.

La cantante señaló que su preocupación no es nueva y que no tiene que ver sólo con titulares, sino con situaciones que observa desde hace años: “Una cosa es tratar de agarrar criminales y personas que están haciendo daño en un país, y otra cosa es hacer redadas de familias, niños, personas que han contribuido muchísimo al bienestar del país y que no usan recursos”, afirmó.

Un llamado directo a la unión latina

Estefan insistió en que hay realidades que no pueden ignorarse: “No están documentados, pero aportan a nivel de pagar impuestos, de sus negocios, de las cosas tan lindas que le brindan a ese país tan grande que es una mezcla de tantas culturas. Cualquiera que esté en Estados Unidos es inmigrante”, recordó. Aquí hizo énfasis en que la diversidad sostiene al país y que no debería ser usada para señalar o dividir.

La artista recalcó además que es necesario que los latinos se mantengan atentos a lo que ocurre a su alrededor: “(Tenemos que) unirnos como latinos en Estados Unidos, es importante, y decir presente cuando uno ve algo que no es correcto. Hablar. Esto no es parte de nuestro gran país. Son momentos difíciles en todo el mundo, realmente”, añadió.

Gloria Estefan expresó que, en medio de la incertidumbre global, la mezcla de tradiciones y orígenes es lo que hace valioso al entorno en el que crecen las nuevas generaciones. En ese punto compartió una profunda reflexión: “Vimos a dos personas asesinadas frente a nuestros ojos. Eso como mujer, como latina, como madre, que nuestros hijos vean eso diariamente en las redes es muy difícil. Tenemos que tener mucha fuerza”.

Recuerdos de su primer paso por Viña

En su encuentro con la prensa, la intérprete también hizo memoria. Recordó su debut en el festival chileno hace 44 años y confesó que fue una de las veces en las que más nervios sintió. Afirmó que esos momentos siguen marcando su relación con el público latinoamericano, un vínculo que define como afectuoso y lleno de complicidad: “El premio más grande para mí es siempre que el público salga divertido, gozando, bailando y que hayan pasado una noche linda”, expresó.

