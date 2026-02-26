¿Se encarecen los préstamos personales en 2026? Lo que están haciendo los bancos y cómo impacta en tus pagos

Para lo que resta del 2026, los préstamos personales podrían hacerse más costosos para algunos consumidores, normalmente los más vulnerables.

Si bien, hasta el momento las tasas no se han disparado de forma generalizada, algunos bancos y otras instituciones financieras sí han comenzado a hacer ajustes en sus condiciones, lo que se traduce en pagos mensuales más altos dependiendo del perfil crediticio del solicitante.

¿Están subiendo realmente las tasas?

Actualmente, si tienes un crédito o estás planeando contratar uno, la pregunta no es solo si las tasas están subiendo, sino cuál es el efecto en el precio final.

Las tasas de los préstamos personales dependen en gran medida de las tasas base de que fija la Reserva Federal. Cuando el costo del dinero es más alto en el sistema financiero, las instituciones trasladan en un periodo de hasta unas semanas parte de ese costo al consumidor final.

Sin embargo, estos ajustes son más severos de acuerdo con el nivel de riesgo que representa cada cliente. Esto significa que:

Un consumidor con excelente historial crediticio puede acceder a tasas más competitivas.

puede acceder a tasas más competitivas. Mientras que uno con puntaje bajo o acceso limitado normalmente recibirá tasas más altas.

normalmente recibirá tasas más altas. Personas con ingresos variables o alto nivel de endeudamiento pueden recibir condiciones menos favorables.

Cada institución define los rangos en los que otorga estos préstamos y los determinan de acuerdo con el perfil financiero del solicitante. Por ello, aun cuando no hay aumentos generalizados en las tasas, hay segmentos que sí reciben condiciones más desfavorables.

Qué están haciendo los bancos en 2026

Ante este panorama, los bancos y otras instituciones financieras han comenzado a ajustar sus estrategias de crédito con estrategias como:

Criterios de aprobación más estrictos , revisiones más rigurosas de ingresos y estabilidad laboral

, revisiones más rigurosas de ingresos y estabilidad laboral Tasas más elevadas para perfiles de mayor riesgo , especialmente para créditos sin garantía

, especialmente para créditos sin garantía Promociones más atractivas para clientes con buen historial , como reducciones temporales de tasa o eliminación de comisiones

, como reducciones temporales de tasa o eliminación de comisiones Plazos más cortos, que reducen el riesgo para la institución para recuperar su dinero, pero aumenta el pago mensual del cliente

Este enfoque refleja que los bancos son más cautelosos para otorgar créditos, pues buscan protegerse de posibles situaciones de impagos, pero tienen que mantenerse competitivos para atraer a los clientes con mejores perfiles crediticios.

Cómo impacta en tu pago mensual

Si bien estos ajustes lucen pequeños en el papel, elevan considerablemente los costos cuando calculas el monto final que debes pagar por un préstamo.

Por ejemplo:

Si una persona solicita $10,000 a pagar en tres años (36 meses), una diferencia del 2% en la tasa puede:

Aumentar notable el monto de tu mensualidad

Cientos de dólares adicionales en pago total del crédito

Estas pequeñas variaciones en la tasa anual porcentual (APR) pueden traducirse en pagos mensuales más altos durante varios años. Incluso estas variaciones pueden afectar la capacidad de pago y el flujo de efectivo mensual.

Por eso, al momento de contratar un crédito debes hacer un cálculo final con la APR total, comparar ofertas y calcular cuánto se pagará realmente al finalizar el contrato.

Quiénes pueden verse más afectados

Recuerda, las personas con mejor historial crediticio o mayor capacidad de pago son las que reciben las mejores condiciones para pagar. Mientras que aquellos clientes con puntaje bajo poco historial crediticio entre otros factores, acceden al crédito en condiciones menos favorecidas:

Personas con crédito limitado

Trabajadores independientes

Clientes con alto nivel de endeudamiento

Solicitantes con historial crediticio negativo en reportes recientes

Señales de alerta antes de pedir un préstamo

Si quieres solicitar un préstamo personal, considera estos factores para definir si tienes un buen trato:

Tasas variables

Comisiones ocultas

Penalizaciones por pago anticipado

Seguro obligatorio incluido

Cómo protegerte

Para que estés bien seguro, agrega estas variables a tu análisis:

Compara al menos 3 ofertas

Revisa el APR, no solo la tasa nominal

Calcula tu pago mensual y el monto final antes de firmar

Mejorar tu puntaje crediticio antes de solicitar

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las mejores condiciones para contratar un crédito personal

¿Las tasas están subiendo para todos?

No. Dependen del perfil crediticio y de la institución.

¿Conviene pedir préstamo ahora?

Depende de tu urgencia y de las condiciones ofrecidas.

¿Qué es el APR?

Es el costo total anual del préstamo incluyendo intereses y cargos.

¿Un buen crédito garantiza tasa baja?

Aumenta las probabilidades, pero cada banco tiene criterios propios.

Conclusión

En 2026, los préstamos personales no necesariamente tienen altas tasas de interés, pero sí tienen algunas condiciones que normalmente afectan a quienes tienen problemas con su historial crediticio.

Antes de firmar, compara tasas y calcula el impacto real en el pago mensual es clave para evitar sorpresas.

