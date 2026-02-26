Neymar anotó doblete en triunfo del Santos y homenajeó a Vinícius con baile de celebración [Video]

El astro brasileño Neymar volvió a marcar y sumó sus dos primeros goles del año en una actuación excepcional del delantero que apura sus opciones para convencer a Carlo Ancelotti.

El atacante fue la estrella en el triunfo 2-1 del Santos ante Vasco da Gama y todo el protagonismo fue suyo para lo bueno y también para lo malo. Dos tantos, mandó callar, bailó, simuló y se encaró con los rivales.

El “10” santista dejó dos definiciones de auténtico crack en el área. En la primera de ellas ajustó la pelota al poste más alejado y en la segunda, aún mejor, batió al arquero con un sutil toque elevado.

Este es apenas el tercer partido del año para Neymar después de su última operación y aunque aún está muy lejos de un estado físico óptimo, sí que sacó el máximo partido de su talento. Midió esfuerzos para aprovechar las concesiones defensivas de Vasco y fulminó con dos remates certeros.

Polémica entre Neymar y Mendes

Sin balón, Neymar vivió un partido aparte con Mendes. Se las vio en varios casos con el centrocampista rival, se encararon, simuló una agresión y no se amilanó a la hora de forzar las acciones.

“Es un imbécil. Ya me destrozó una vez en el PSG y prometió destrozarme otra vez hoy. A ver si es lo suficientemente hombre como para destrozarme otra vez”, contó el astro del Santos.

En el primero de los goles Neymar mandó callar, a buen seguro a todas las voces que lo criticaron tras su regreso a los terrenos de juego por su pobre rendimiento. El equipo cayó en los cuartos de final del Paulistao y él fue el centro de las críticas. Tras ese gesto se marchó directo al córner e imitó el baile de Vinicius.

Al final del partido Neymar volvió a hablar y fue preguntado sobre una posible convocatoria con Brasil: “La semana pasada dijeron que era el peor jugador del mundo. Creo que jugué mejor en el último partido que hoy, pero hoy marqué dos goles, así que eso es lo que importa. Así es el fútbol: un día eres el peor jugador del mundo, no sirves para nada y te retiras. Al día siguiente, marcas dos goles y eres el mejor, tienes que ir al Mundial, eres el número 10… Vivo el día a día, me dedico a ello e intento estar en la mejor forma posible. Me siento bien”, declaró Neymar.

