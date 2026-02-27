Danny Amendola recibió $3.6 millones de dólares por una de sus casas en Texas

Esta seman se ha confirmado que el exjugador de fútbol americano Danny Amendola consiguió comprador para su casa en Austin, Texas. La venta de la propiedad se cerró por $3.6 millones de dólares, y la propiedad llama la atención porque está justo al lado de otra de sus residencias en la zona.

Con esta venta la exestrella de la NFL se anota una ganancia significativa, pues él compró el sitio en 2017 por $2 millones de dólares. Hay que recordar que se retiró oficialmente de la NFL en 2022.

Esta noticia fue confirmada por ‘The Wall Street Journal,’, quienes también explican que poco tiempo después de comprar esta casa decidió comprar la propiedad vecina y reformarla. Este proyecto finalizó en 2024 y aún no se tienen demasiados datos sobre el resultado final.

Lo que sí se sabe es que la casa recién vendida tiene una extensión de 4,800 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Según ‘The Wall Street Journal’, la reforma de esta propiedad le tomó cuatro meses y entre las nuevas incorporaciones resaltan las maderas oscuras, grandes ventanales y una sala de billar.

La propiedad también cuenta con espacios al aire libre ideales para compartir con familiares o amigos, incluye terraza, piscina, área de spa y más.

Por los momentos no se ha revelado la identidad del comprador, y tampoco se tiene certeza sobre cuál es el plan de Amendola con la propiedad vecina.

Tras retirarse de la NFL en 2022, Amendola ha estado trabajando como asistente de entrenamiento y especialista en retornadores, además de involucrarse mucho más con el mundo del entretenimiento participando en programas de televisión como ‘Dancing with the Stars’ en 2024.

