Gal Gadot se quiere deshacer de su casa en Malibú

La actriz Gal Gadot ha decidido deshacerse de una casa frente al mar en Malibú, California, que le ha pertenecido durante los últimos cinco años. Gatot espera recibir $8.75 millones de dólares por la propiedad.

El precio con el que la casa está en venta es mucho más elevado que los $5 millones de dólares que la actriz y su esposo, Jaron Varsano, pagaron por el sitio en 2020. Su precio elevado también está relacionado con el dinero que la familia invirtió en hacer reformas en el sitio.

En el listado, disponible en la página web de Coldwell Banker, se describe la residencia como una propiedad “ideal para el entretenimiento”. También se destaca que tiene “una ubicación ideal en Carbon Beach, entre Nobu y el muelle de Malibú, esta residencia frente al mar, completamente remodelada, ofrece una combinación única de diseño impactante y privacidad absoluta“.

La casa tiene una extensión de 1,956 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Aunque no es demasiado grande en comparación a otras mansiones, esta propiedad ofrece todo tipo de comodidades.

El agente de bienes raíces encargado de la venta destaca que esta casa tiene “una entrada privada y estacionamiento seguro introducen la casa, donde la perfecta integración de la vida interior y exterior define la experiencia costera”.

Una de las características que más llaman la atención son sus grandes ventanales, los cuales enmarcan la vista al mar. También hay una terraza que cuenta con el espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Se desconoce la razón por la que Gadot decidió vender esta propiedad, pero hay que recordar que hace poco más de un año los incendios forestales acabaron con muchos propiedades en la zona y varias de ellas pertenecían justamente a estrellas de Hollywood.

