Sharon Osbourne estaría buscando un hogar más pequeño en Los Ángeles

En los últimos días se han compartido fotos de un proceso de mudanza en la casa que Sharon Osbourne tiene en Los Ángeles, California. Según fuentes cercanas a la viuda de Ozzy Osbourne, estaría interesada en buscar una propiedad en la ciudad mucho más pequeña.

Hay que recordar que esta propiedad es solo su sede cuando viaja a Estados Unidos, pues realmente su residencia principal está en Reino Unido, la cual está catalogada como Grado II. Además, el cuerpo del músico está enterrado en esa propiedad de Inglaterra.

Los viajes a Los Ángeles los hace principalmente para visitar a sus nietos, quienes sí tienen allí su residencia.

Una fuente cercana a la familia aseguró a ‘The Sun’ que Sharon estaría buscando una nueva propiedad para comprar. “Sharon ya no necesita una casa tan grande en Los Ángeles y, en su lugar, planea comprar un departamento más pequeño cerca para poder estar cerca de sus nietos cuando esté en la ciudad para verlos”.

La misma fuente explicó: “Divide su tiempo entre California y el Reino Unido, pero viaja constantemente de un lado a otro. Le encanta estar cerca de sus nietos, pero Inglaterra es su hogar”.

Por ahora no se tiene información sobre una nueva propiedad, pero sí es cierto que ha estado sacando varias de sus pertenencia de la casa valorada en más de $10 millones de dólares. Hasta la fecha tampoco se ha informado si tiene intención de vender esta residencia, pero hay que recordar que tiempo después de la muerte de Ozzy se estaba pidiendo$2.4 millones de dólares por una apartamento que les pertenece en West Hollywood.

