Macaulay Culkin y Brenda Song vendieron una de sus propiedades en Los Ángeles

Se acaba de informar que la pareja de actores, Macaulay Culkin y Brenda Song, vendió una casa en Toluca Lake, California, que les pertenenció durante cuatro años. Se dice que la venta se cerró a mediados de febrero y que se vendió por $14.25 millones de dólares.

Esta propiedad no entró oficialmente al mercado de bienes raíces, pero toda la negociación se hizo fuera y por eso no se tiene acceso a fotos que muestren detalles de la residencia.

Lo que sí es cierto es que los actores se anotaron una importante ganancia con la venta, pues ellos pagaron $8 millones de dólares por el sitio en 2022.

Esta propiedad está ubicada en un lote de 0.58 acres y tiene una casa principal de 4,879 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Se cree que la pareja mantuvo el sitio en buen estado durante este tiempo, incluso invirtieron el algunas reformas, las cuales fueron necesarias para una casa cuya construcción data de los años 30. Esta propiedad también incluye áreas verdes, terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

No se conoce cuáles son los planes que tiene ahora Culkin y su familia, pues a inicios del año pasado también vendió un apartamento que tenía en Nueva York. La venta de esta propiedad se cerró por $7.75 millones de dólares.

Hay que recordar que el actor también llegó a decir que se había interesado en comprar la casa en Winnetka, Chicago, donde se grabó ‘Home Alone‘, la película con la que Culkin se hizo conocido.

