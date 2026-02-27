window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump ordena retirar la IA de Anthropic de agencias federales por disputa con el Pentágono

Trump ordena a agencias federales dejar de usar la IA de Anthropic por disputa con el Pentágono, advirtiendo riesgos para la seguridad nacional

Trump se lanza contra Anthropic

Trump se lanza contra Anthropic. Crédito: AP

Por  Elia Lopez

El presidente Donald Trump, instruyó este viernes a todas las agencias federales que cesen el uso de la tecnología de Inteligencia Artificial de Anthropic, lo que podría complicar el análisis de inteligencia y las operaciones de defensa del país..

Acusaciones y advertencias de Trump

En su publicación en Truth Social, Trump calificó a Anthropic como una “compañía radical de inteligencia artificial de izquierda” y aseguró que su egoísmo pone en riesgo la seguridad nacional y la vida de las tropas estadounidenses. El presidente anunció un período de eliminación gradual de seis meses para que las agencias retiren la tecnología, advirtiendo posibles consecuencias civiles y penales si la empresa no coopera.

“¡No lo necesitamos, no lo queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!”, escribió Trump, enfatizando que las decisiones sobre operaciones militares corresponden únicamente al Comandante en Jefe y a los líderes designados por él.

El Pentágono clasifica a Anthropic como riesgo para la seguridad

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Anthropic será etiquetada como un riesgo para la cadena de suministro y la seguridad nacional. La designación prohíbe cualquier actividad comercial entre la empresa y contratistas militares estadounidenses.

La disputa se centra en el modelo de IA Claude, cuyo uso ha sido limitado por Anthropic para evitar vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y armamento autónomo. La compañía rechazó la última oferta del Pentágono, alegando que el lenguaje legal incluido podría permitir ignorar estas salvaguardias.

Apoyo de la industria tecnológica

Empleados de OpenAI y Google firmaron cartas en respaldo a Anthropic, criticando las tácticas del Pentágono y llamando a unidad entre empresas de inteligencia artificial frente a la presión del gobierno.

Impacto en inteligencia y defensa

Expertos señalan que retirar Claude podría afectar el trabajo de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, que utilizan estos modelos para filtrar comunicaciones y detectar patrones en informes de inteligencia. Mientras tanto, el Pentágono planea implementar Grok, desarrollado por Elon Musk, aunque se considera inferior a Claude y su implementación podría generar interrupciones.

