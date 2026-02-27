Trump ordena retirar la IA de Anthropic de agencias federales por disputa con el Pentágono

El presidente Donald Trump, instruyó este viernes a todas las agencias federales que cesen el uso de la tecnología de Inteligencia Artificial de Anthropic, lo que podría complicar el análisis de inteligencia y las operaciones de defensa del país..

Acusaciones y advertencias de Trump

En su publicación en Truth Social, Trump calificó a Anthropic como una “compañía radical de inteligencia artificial de izquierda” y aseguró que su egoísmo pone en riesgo la seguridad nacional y la vida de las tropas estadounidenses. El presidente anunció un período de eliminación gradual de seis meses para que las agencias retiren la tecnología, advirtiendo posibles consecuencias civiles y penales si la empresa no coopera.

“¡No lo necesitamos, no lo queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!”, escribió Trump, enfatizando que las decisiones sobre operaciones militares corresponden únicamente al Comandante en Jefe y a los líderes designados por él.

El Pentágono clasifica a Anthropic como riesgo para la seguridad

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Anthropic será etiquetada como un riesgo para la cadena de suministro y la seguridad nacional. La designación prohíbe cualquier actividad comercial entre la empresa y contratistas militares estadounidenses.

La disputa se centra en el modelo de IA Claude, cuyo uso ha sido limitado por Anthropic para evitar vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y armamento autónomo. La compañía rechazó la última oferta del Pentágono, alegando que el lenguaje legal incluido podría permitir ignorar estas salvaguardias.

Apoyo de la industria tecnológica

Empleados de OpenAI y Google firmaron cartas en respaldo a Anthropic, criticando las tácticas del Pentágono y llamando a unidad entre empresas de inteligencia artificial frente a la presión del gobierno.

Impacto en inteligencia y defensa

Expertos señalan que retirar Claude podría afectar el trabajo de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, que utilizan estos modelos para filtrar comunicaciones y detectar patrones en informes de inteligencia. Mientras tanto, el Pentágono planea implementar Grok, desarrollado por Elon Musk, aunque se considera inferior a Claude y su implementación podría generar interrupciones.

Sigue leyendo: