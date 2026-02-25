Quinceañera asesinada en Queens, Nueva York: caso cerrado 34 años después

Jerry Lee Lewis fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por el homicidio de la quinceañera Nadine Slade en Queens (NYC), un caso que estuvo abierto desde 1992.

Las autoridades afirmaron que las pruebas de ADN ayudaron a resolver el crimen. En enero pasado Lewis, de 60 años y residente de Virginia, fue declarado culpable de estrangular y matar a Slade en una vivienda multifamiliar en Far Rockaway, donde residía la adolescente, recordó PIX11 News.

Los investigadores afirmaron que Lewis fue visto con varias personas más dentro del apartamento contiguo al que ocupaban Slade y su madre. Según las autoridades, ellas no tenían ninguna relación con esos vecinos.

Su madre la encontró sin vida el 7 de mayo de 1992 dentro del baño, con el sostén atado al cuello, según las autoridades. El informe de la autopsia de Slade reveló que murió por asfixia debido a estrangulamiento con ligaduras, y también se observaron lesiones que indicaban forcejeo. Lewis fue arrestado más de tres décadas después, el 1 de mayo de 2023, tras volver a analizar la evidencia de ADN preservada de los recortes de uñas de Slade.

El ADN obtenido en la prueba vinculó a Lewis, un delincuente sexual registrado que había sodomizado a una anciana de 88 años en 2015, y residía en Shawsville, Virginia, acotó The Wave.

“Por fin se ha hecho justicia para Nadine Slade, quien fue brutalmente asesinada hace 34 años a manos de este acusado. Nuevas pruebas de ADN, realizadas a petición de mi Unidad de Casos Sin Resolver y la Brigada de Casos Sin Resolver del Departamento de Policía de Nueva York, proporcionaron un avance largamente esperado en el caso y llevaron a la detención de Jerry Lewis (…) No nos rendiremos con nuestras víctimas y esperamos que la sentencia de hoy brinde un poco de consuelo a los seres queridos de Nadine”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado.

Justicia anhelada: otros casos recientes

A fines de enero Larry Atkinson fue sentenciado a 40 años de cárcel más de tres décadas después de los brutales homicidios de una madre y su hija en Harlem (NYC) ocurridos en 1994.

También el mes pasado José Velásquez, un asesino convicto, fue acusado del estrangulamiento de una mujer en un hotel de Queens (NYC) sucedido en 1998. En diciembre Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En noviembre se determinó que Pedro Hernández sería juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado. En el otoño de 2025 el cuerpo de John Paul Fernández fue identificado 10 años después de haber sido reportado desaparecido.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En octubre una niña hispana desaparecida fue hallada muerta en un contenedor de basura tras años de violencia doméstica en Connecticut, llevando al arresto de su madre, padrastro y tía. En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011.

En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda