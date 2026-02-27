Jefa del NYPD defiende a policías tras ataque con bolas de nieve mientras alcalde Mamdani minimiza el incidente

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, defendió este viernes a sus oficiales luego del ataque con bolas de nieve ocurrido el lunes en Washington Square Park, que dejó a varios policías heridos y generó diferencias con el alcalde Zohran Mamdani y el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, informó The New York Post.

“No toleraré ningún ataque contra mis policías, punto. Cuando usas este uniforme y mantienes esos estándares, mereces ser tratado con respeto”, dijo Tisch durante una ceremonia de ascenso, citada por el medio neoyorquino.

El incidente comenzó cuando oficiales acudieron al parque para dispersar a un grupo tras una llamada al 911 sobre individuos lanzando hielo y nieve desde un tejado cercano.

Videos grabados en el momento muestran a policías siendo golpeados con bolas de nieve e incluso perseguidos por las calles cercanas. Dos oficiales fueron hospitalizados, uno con una posible contusión detrás del ojo y otro con dolor de cabeza tras recibir un golpe.

Wanted for ASSAULT ON A POLICE OFFICER: On 2/23/26 at approximately 4:20 PM, two uniformed police officers were inside Washington Square Park when two individuals intentionally struck the officers multiple times with snow and ice causing injury to their head, neck, and face.… pic.twitter.com/uTvF3fKCyI — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 24, 2026

Tras el ataque, la oficina de Bragg inicialmente acusó a Gusmane Coulibaly, de 27 años, de agresión a un oficial, obstrucción a la administración gubernamental y conducta desordenada.

Sin embargo, el fiscal desestimó el cargo de agresión alegando que no había evidencia suficiente para probar que Coulibaly lanzara la bola de nieve que causó la lesión más grave.

Finalmente, al hombre lo acusaron únicamente de acoso y obstrucción de la administración gubernamental como delitos menores.

Gusmane Coulibaly, acusado de la agresión a los agentes. Foto: Curtis Means / The Daily Mail / AP

Además de Coulibaly, hay otros sospechosos que no han sido detenidos.

La jefa del NYPD ya había calificado el ataque como “criminal” y asegurado que estaban llevando a cabo una investigación para identificar a todos los responsables.

Por su parte, el alcalde Mamdani minimizó el hecho.

“He visto videos de niños lanzando bolas de nieve a los oficiales de la policía de Nueva York en Washington Square Park. Los oficiales, como todos los trabajadores de la ciudad, han estado en medio de una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros y los autos en movimiento. Trátenlos con respeto. Si alguien está atrapando una bola de nieve, soy yo”, publicó en X.

La reacción del alcalde provocó críticas de la comisionada, de la Asociación de Detectives y del sindicato policial más grande del país, la Asociación Benevolente de Policía.

I’ve seen the videos of kids throwing snowballs at NYPD officers in Washington Square Park.



Officers, like all city workers, have been out in a historic blizzard, keeping New Yorkers safe and cars moving.



Treat them with respect. If anyone’s catching a snowball, it’s me. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026

Scott Munro, presidente de la DEA, exigió que los responsables fueran procesados, mientras que Patrick Hendry, líder de la PBA, calificó la respuesta del alcalde como una “falta de liderazgo” y enfatizó que el ataque fue deliberado y peligroso.

La gobernadora Kathy Hochul también se pronunció y defendió la labor de los policías. “Nuestros oficiales del NYPD se arriesgan para protegernos todos los días. Nunca es aceptable lanzarle nada a un oficial, punto”, dijo.

El ataque ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, tras una nevada histórica que afectó a la ciudad.

