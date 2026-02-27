Kevin Durant entra en grupo histórico tras llegar a 32,000 puntos en NBA

Kevin Durant hizo historia este jueves tras alcanzar los 32,000 puntos en la NBA luego de una gran jornada de 40 puntos en victoria de Rockets 113-108 sobre Orlando Magic.

Durant se convirtió en el sexto jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 32,000 puntos de por vida.

El dos veces MVP de las finales se une a: Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul Jabbar y LeBron James.

El alero de Houston tendrá la oportunidad de superar a Jordan esta misma temporada. Jordan terminó con 32,292 unidades en la NBA, mientras que Durant ya suma 32,006.

Durant con 37 años seguirá jugando por los siguientes dos años con Houston y sería agente libre para la temporada 2028, año en que espera jugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Kevin Durant obtiene mejor noche de temporada en victoria de Houston

Kevin Durant logró su mejor cifra de la campaña con 40 puntos, incluidos 26 en la segunda mitad, y los Rockets de Houston borraron una desventaja de 19 unidades en menos de cuatro minutos para superar el jueves 113-108 al Magic de Orlando.

Reed Sheppard entró desde la banca de Houston para aportar 20 puntos, al encestar cinco triples en la segunda mitad. Alperen Sengun sumó 16 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

Desmond Bane encabezó al Magic con 30 unidades. Paolo Banchero añadió 19 tantos , nueve asistencias y ocho rebotes.

Jalen Suggs, que ingresó desde la banca del Magic por primera vez esta temporada, anotó tres puntos en 13 minutos tras perderse tres partidos por espasmos en la espalda.

Bane encestó sus cinco intentos de triple en la primera mitad, lo que ayudó a Orlando a tomar ventaja de 53-43.

