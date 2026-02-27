Mexico sumó un nuevo Récord Guinness con la “playera de fútbol” más grande del mundo

México sumó un nuevo hito en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al registrar un Récord Guinness por formar la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande del mundo, una iniciativa que el gobierno federal integró a su agenda promocional del torneo.

El logro se concretó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dentro del Estadio Víctor Manuel Reyna, donde 4,757 personas se organizaron para crear una camiseta monumental de 48 metros de ancho —incluidas las mangas— y 35,5 metros de alto.

Según informó la Secretaría de Turismo mexicana, la figura representó a las 32 entidades federativas del país mediante banderines, en un gesto simbólico de unidad nacional rumbo al torneo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

La titular del despacho, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el récord forma parte del programa denominado Mundial Social, estrategia que busca involucrar a comunidades de todo el país en actividades deportivas, culturales y recreativas antes del evento.

“Con el Mundial Social buscamos realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a las y los mexicanos como a los visitantes internacionales. Queremos que el Mundial 2026 se viva en cada comunidad y que el legado sea social, cultural y turístico”, señaló.

La dependencia agregó que la convocatoria reunió a miles de participantes en un ejercicio colectivo que combinó organización y entusiasmo popular, además de proyectar la imagen de México como anfitrión del torneo.

