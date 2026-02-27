Paul McCartney recordó cómo se reconcilió con John Lennon

Paul McCartney decidió revisitar uno de los capítulos más delicados y a la vez luminosos de su vida, la reconciliación con John Lennon antes del asesinato del compositor en 1980.

Así lo hizo en el documental “Paul McCartney: Man on the Run”, dirigido por Morgan Neville y disponible en Prime Video, una producción que explora su trayectoria tras la separación de The Beatles.

El filme revisa la vida del músico desde comienzos de los años 70, cuando su historia con Lennon ya navegaba entre afecto y tensiones que, en ocasiones, se filtraron en la prensa y en la propia música.

Ambos se conocieron en su adolescencia en Liverpool, donde forjaron un vínculo que luego se amplió con George Harrison y Ringo Starr, una combinación que transformó el panorama de la cultura popular.

Del distanciamiento a un reencuentro necesario

Las tensiones llegaron con fuerza hacia el final de la década de 1960, en medio de decisiones sobre la representación del grupo y diferencias creativas.

En 1970, McCartney presentó una demanda vinculada a la gestión financiera de la banda y a la designación de Allen Klein como administrador. El distanciamiento se profundizó en 1971, cuando Lennon publicó la canción “How Do You Sleep?”, interpretada como una crítica directa hacia su excompañero.

“Man on the Run” repasa ese clima, pero sobre todo se enfoca en lo que vino después. McCartney cuenta que, poco antes de la muerte de Lennon el 8 de diciembre de 1980 en New York, ambos lograron restaurar la confianza.

“Una de las grandes bendiciones de mi vida es que nos reconciliamos. Es hermoso y triste a la vez. Sabes, nos amamos toda la vida“, recuerda en el documental.

Entre los momentos que rememora aparece una visita que él y su esposa Linda hicieron al apartamento de Lennon en Manhattan. Aquella noche compartieron el programa “Saturday Night Live”, donde su creador, Lorne Michaels, lanzó al aire una oferta de dinero para que The Beatles aparecieran de manera improvisada en el estudio 8H.

La anécdota, que McCartney relata con humor, terminó en un simple impulso descartado. “Nos emocionamos un poco. Simplemente bajamos, llegamos, ¡y listo! Pero pensamos: ¿por qué? Sería genial para ellos. ¿Sería genial para nosotros? Hemos cerrado el círculo y ahora nos embarcamos en otro viaje. Así que decidimos tomarnos otra taza de té y olvidarnos de la idea”, afirma en la película.

Un retrato íntimo del artista más allá del mito

El documental también incorpora la voz de Sean Ono Lennon, quien destaca la conexión creativa entre su padre y McCartney como una de las más poderosas de su tiempo.

Además, la cinta profundiza en los años en que McCartney se retiró a Escocia con su familia, período en el que formó Wings y emprendió giras internacionales durante toda la década de 1970.

McCartney vuelve sobre su historia sin solemnidad, con la serenidad de alguien que logró cerrar heridas y conservar intacto el afecto por un compañero irrepetible.

Man on the Run no sólo expone recuerdos dolorosos, también muestra un retrato humano que permite entender la complejidad de una relación que marcó a generaciones enteras.

