¿Qué trae Starbucks para la primavera 2026? Tendencias, colores y nuevos sabores

A partir del 3 de marzo, Starbucks lanzará dos bebidas color rosa conjuntamente con su menú de primavera. Se trata de la Pink Cannon Ball, una versión cremosa y en tonos pastel de la bebida Cannon Ball, favorita de los fanáticos, que se convirtió en un éxito instantáneo después de su debut en enero.

La bebida Pink Cannon Ball combina leche de coco con refrescantes de mango, pitahaya y açaí de fresa, agitada con hielo y cubierta con inclusiones de fresa y pitahaya. La bebida tiene un sabor intenso y jugoso —fresa dulce, mango jugoso y toques de frutos rojos— con un cuerpo más suave y cremoso y su característico color en cascada.

Aunque originalmente se anunció como una versión por tiempo limitado a principios de este año, la bebida Cannon Ball original permanecerá en el menú, extendiendo su duración para los fanáticos que no pueden tener suficiente.

La Cannon Ball original destaca por sus capas vibrantes y su sabor audaz. Con infusiones de frutos rojos y trozos de fruta real, es la opción perfecta para quienes buscan una bebida refrescante, jugosa y llena de contrastes ácidos y dulces. Crédito: Starbucks | Cortesía

Innovaciones en el menú de primavera 2026

El menú de primavera estará disponible a partir del 3 de marzo, con una nueva receta de té latte que permitirá una personalización total, dejando que el cliente ajuste el nivel de dulzor y la intensidad de las especias (canela, clavo, cardamomo y jengibre).

Además, sumándose a la fiebre del Ube y el Coco, se integran al menú permanente:

Cold Brew con Crema de Coco Tostado .

. Latte de Coco Tostado.

Por tiempo limitado, llega el Macchiato Helado de Coco y Ube, apostando por el color vibrante y el sabor terroso-dulce del ube, que es tendencia global.

Tras su éxito masivo, vuelve la línea floral. La novedad estrella es el Chai helado con crema de lavanda, que acompañará al Matcha y al Latte de lavanda ya conocidos. Mientras tanto, a finales de primavera debutarán los Refrescos Energéticos. Lo innovador es que serán personalizables: podrás pedirlos sin cafeína o añadir un “boost” de vitaminas del complejo B y extracto de café verde.

Para los amantes de lo visual y dulce, lanzan el Frog Cake Pop: un bizcocho de vainilla con glaseado de chocolate verde y forma de ranita.

Un cambio global que está transformando la innovación

En atención a las nuevas tendencias de los mercados globales, Starbucks continúa impulsando las bebidas frías, que son el centro de la innovación para clientes en todos los mercados. La creación de bebidas es uno de los pilares de la marca; liderar con esta experiencia y creatividad sigue siendo fundamental a medida que continuamos con el plan “Volver a Starbucks”.

Los creadores de bebidas de la sirena verde combinan técnicas exclusivas que realzan la textura, utilizando sabores inspirados en comunidades de todo el mundo. Estas técnicas, combinadas con los gustos locales, dan paso a bebidas como el Aerocano, que se sirve en Corea, o el Iced Ube Coconut Macchiato, inspirado en las tendencias culinarias filipinas.

Aerocano

Un americano helado con espuma, elaborado con una técnica de aireación patentada que realza la textura y el cuerpo. El resultado es una experiencia de café frío excepcional, diseñada específicamente para los grandes aficionados al americano en Corea.

Iced Ube Coconut Macchiato

Esta bebida estará disponible por tiempo limitado el 3 de marzo y se inspira en el vibrante ñame morado, popular en Filipinas. Esta bebida aporta un perfil de sabor audaz y visualmente impactante a un espresso frío en capas, fusionando la influencia global con la artesanía de Starbucks.

