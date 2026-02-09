Starbucks lanza línea de productos de panadería con sabores tendencia: matcha y chocolate Dubái

Starbucks inició el 2026 con una apuesta firme a los sabores que son tendencia, al anunciar una nueva línea de bebidas con los frutos rojos favoritos de los fanáticos y el matcha que tanto gusta. A partir de este 9 de febrero, la cadena lanza una nueva colección de productos horneados con un toque de chocolate Dubái y el infaltable té verde japonés.

No se trata de “pan dulce” al azar; son productos sofisticados de sabores exóticos y una texturización única. Estos lanzamientos entran en la categoría de productos instagrameables, diseñados para que los clientes compartan su belleza estética en redes sociales.

Resumen de Novedades de Panadería y Repostería

Bocado de Chocolate Dubái

Uno de los principales atractivos es el Bocado de Chocolate Dubái, inspirado en la tendencia que explotó en TikTok e Instagram. Este producto utiliza kataifi (fideo de masa filo) para aportar ese crujido característico que el consumidor moderno asocia con la exclusividad de Medio Oriente.

Maridaje ideal: Café tostado 1971 o cualquiera de las bebidas de la línea especial Chocolate Dubái. Esta combinación aporta un equilibrio sofisticado entre el dulzor, las notas terrosas del pistacho y el toque tostado del cereal.

Remolino de Croissant de Galleta

Inspirado en el famoso “Crookie”, este producto fusiona la ligereza de la bollería francesa con la densidad de la galletería americana.

Maridaje ideal: Según Starbucks, el Caffè Verona o el Café Tostado 1971.

Blondie de Bayas Un postre que equilibra una base dulce y ácida con trozos de chocolate blanco.

Maridaje ideal: Mezcla Sunsera™ o Caffè Verona.

Pan de Matcha y Fresa

Más que una moda, este pan es ahora un estándar de “bienestar indulgente”.

Maridaje ideal: Café Sunsera Blend o el nuevo Matcha Doble Frutos Rojos Helado.

Flor de Cítricos de Yuzu

Con el yuzu como ingrediente estrella, este pan ofrece una acidez compleja y aromática que eleva la percepción de calidad en la repostería comercial.

Maridaje ideal: Café tostado Pike Place.

Pan de Chocolate y Pistacho

Disponible exclusivamente durante la temporada de invierno.

Sugerencia de consumo: Se recomienda disfrutar caliente, acompañado de un Sunsera Blend o Caffè Verona.

Sigue leyendo: