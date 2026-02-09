Starbucks lanza línea de productos de panadería con sabores tendencia: matcha y chocolate Dubái
Starbucks presentó su menú 2026: descubre el Bocado de Chocolate Dubái con kataifi, matcha y delicias de yuzu
Starbucks inició el 2026 con una apuesta firme a los sabores que son tendencia, al anunciar una nueva línea de bebidas con los frutos rojos favoritos de los fanáticos y el matcha que tanto gusta. A partir de este 9 de febrero, la cadena lanza una nueva colección de productos horneados con un toque de chocolate Dubái y el infaltable té verde japonés.
No se trata de “pan dulce” al azar; son productos sofisticados de sabores exóticos y una texturización única. Estos lanzamientos entran en la categoría de productos instagrameables, diseñados para que los clientes compartan su belleza estética en redes sociales.
Resumen de Novedades de Panadería y Repostería
- Bocado de Chocolate Dubái
Uno de los principales atractivos es el Bocado de Chocolate Dubái, inspirado en la tendencia que explotó en TikTok e Instagram. Este producto utiliza kataifi (fideo de masa filo) para aportar ese crujido característico que el consumidor moderno asocia con la exclusividad de Medio Oriente.
Maridaje ideal: Café tostado 1971 o cualquiera de las bebidas de la línea especial Chocolate Dubái. Esta combinación aporta un equilibrio sofisticado entre el dulzor, las notas terrosas del pistacho y el toque tostado del cereal.
- Remolino de Croissant de Galleta
Inspirado en el famoso “Crookie”, este producto fusiona la ligereza de la bollería francesa con la densidad de la galletería americana.
Maridaje ideal: Según Starbucks, el Caffè Verona o el Café Tostado 1971.
Blondie de Bayas Un postre que equilibra una base dulce y ácida con trozos de chocolate blanco.
Maridaje ideal: Mezcla Sunsera™ o Caffè Verona.
- Pan de Matcha y Fresa
Más que una moda, este pan es ahora un estándar de “bienestar indulgente”.
Maridaje ideal: Café Sunsera Blend o el nuevo Matcha Doble Frutos Rojos Helado.
- Flor de Cítricos de Yuzu
Con el yuzu como ingrediente estrella, este pan ofrece una acidez compleja y aromática que eleva la percepción de calidad en la repostería comercial.
Maridaje ideal: Café tostado Pike Place.
- Pan de Chocolate y Pistacho
Disponible exclusivamente durante la temporada de invierno.
Sugerencia de consumo: Se recomienda disfrutar caliente, acompañado de un Sunsera Blend o Caffè Verona.
Sigue leyendo: