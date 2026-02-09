window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Starbucks lanza línea de productos de panadería con sabores tendencia: matcha y chocolate Dubái

Starbucks presentó su menú 2026: descubre el Bocado de Chocolate Dubái con kataifi, matcha y delicias de yuzu

El Bocado de Chocolate Dubái. No es solo un postre, es una explosión de texturas gracias al kataifi (fideo de masa filo) y la untuosidad de la crema de pistacho.

Por  Miyeilis Flores

Starbucks inició el 2026 con una apuesta firme a los sabores que son tendencia, al anunciar una nueva línea de bebidas con los frutos rojos favoritos de los fanáticos y el matcha que tanto gusta. A partir de este 9 de febrero, la cadena lanza una nueva colección de productos horneados con un toque de chocolate Dubái y el infaltable té verde japonés.

No se trata de “pan dulce” al azar; son productos sofisticados de sabores exóticos y una texturización única. Estos lanzamientos entran en la categoría de productos instagrameables, diseñados para que los clientes compartan su belleza estética en redes sociales.

Resumen de Novedades de Panadería y Repostería

  • Bocado de Chocolate Dubái

Uno de los principales atractivos es el Bocado de Chocolate Dubái, inspirado en la tendencia que explotó en TikTok e Instagram. Este producto utiliza kataifi (fideo de masa filo) para aportar ese crujido característico que el consumidor moderno asocia con la exclusividad de Medio Oriente.

Maridaje ideal: Café tostado 1971 o cualquiera de las bebidas de la línea especial Chocolate Dubái. Esta combinación aporta un equilibrio sofisticado entre el dulzor, las notas terrosas del pistacho y el toque tostado del cereal.

  • Remolino de Croissant de Galleta

Inspirado en el famoso “Crookie”, este producto fusiona la ligereza de la bollería francesa con la densidad de la galletería americana.

Maridaje ideal: Según Starbucks, el Caffè Verona o el Café Tostado 1971.

Blondie de Bayas Un postre que equilibra una base dulce y ácida con trozos de chocolate blanco.

Maridaje ideal: Mezcla Sunsera™ o Caffè Verona.

  • Pan de Matcha y Fresa

Más que una moda, este pan es ahora un estándar de “bienestar indulgente”.

Maridaje ideal: Café Sunsera Blend o el nuevo Matcha Doble Frutos Rojos Helado.

  • Flor de Cítricos de Yuzu

Con el yuzu como ingrediente estrella, este pan ofrece una acidez compleja y aromática que eleva la percepción de calidad en la repostería comercial.

Maridaje ideal: Café tostado Pike Place.

  • Pan de Chocolate y Pistacho

Disponible exclusivamente durante la temporada de invierno.

Sugerencia de consumo: Se recomienda disfrutar caliente, acompañado de un Sunsera Blend o Caffè Verona.

