Regalarán alimentos en Chicago este 28 de febrero: cómo aplicar
Organizaciones en Chicago entregarán alimentos gratis este 28 de febrero: conoce los lugares, requisitos y recomendaciones para recibir la despensa
Las familias, inmigrantes y otras personas que tengan una situación económica vulnerable pueden aplicar a una entrega de comida y productos en Chicago, completamente gratis, este sábado 28 de febrero. La jornada especial es coordinada por el Greater Chicago Food Depository.
La iniciativa forma parte de una red de asistencia que busca garantizar el acceso a alimentos básicos sin costo. Las despensas estarán disponibles en diferentes centros comunitarios, iglesias y organizaciones sociales distribuidas en distintos puntos de la ciudad.
Dónde entregarán alimentos gratis en Chicago
Las entregas se realizarán en múltiples ubicaciones accesibles para la comunidad. Algunos de los principales puntos habilitados son:
- Chicago Lights — 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
- Meals Ministry — 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
- St Matthew Child Advocate — 1000 N Orleans St, Chicago, IL 60610
- LaSalle Neighbors — 1111 N Wells St STE 301, Chicago, IL 60610
- Breaking Bread Ministries — 1111 N Wells St Ste 500, Chicago, IL 60610
- Our Lady of the Holy Family — 1334 W Flournoy St, Chicago, IL 60607
- Chicago Temple Corps Community Center — 1 N Ogden Ave, Chicago, IL 60607
- First Baptist Congregational Church of Chicago — 1613 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
- Northwestern University Settlement Association — 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622
- Life Changers International Church — 1337 W 15th Street, Chicago, IL 60608
La disponibilidad de los alimentos puede variar según el lugar, por lo que se recomienda acudir temprano, ya que las despensas se entregan hasta agotar existencias.
Quiénes pueden recibir la ayuda alimentaria
Uno de los aspectos más importantes de este programa es que está abierto a toda la comunidad. No es necesario ser ciudadano estadounidense ni tener residencia permanente para recibir los alimentos.
Las organizaciones participantes ofrecen asistencia a personas de todas las edades, incluyendo:
- Familias con ingresos limitados
- Adultos mayores
- Personas desempleadas
- Inmigrantes
- Estudiantes
- Personas en situación de vulnerabilidad económica
Algunos centros también cuentan con programas específicos para niños o adultos mayores, aunque la mayoría de las despensas están disponibles para cualquier persona que lo necesite.
Requisitos y cómo aplicar
En la mayoría de los casos no es necesario presentar documentos oficiales para recibir la despensa. Sin embargo, los voluntarios pueden solicitar información básica, como el código postal o el número de integrantes del hogar, con el fin de organizar mejor la distribución.
El proceso es sencillo:
- Acudir directamente a uno de los centros participantes
- Registrarse si el programa lo solicita
- Esperar su turno para recibir la despensa
No es necesario completar formularios complejos ni hacer trámites previos.
