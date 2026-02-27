Regalarán alimentos en Chicago este 28 de febrero: cómo aplicar

Las familias, inmigrantes y otras personas que tengan una situación económica vulnerable pueden aplicar a una entrega de comida y productos en Chicago, completamente gratis, este sábado 28 de febrero. La jornada especial es coordinada por el Greater Chicago Food Depository.

La iniciativa forma parte de una red de asistencia que busca garantizar el acceso a alimentos básicos sin costo. Las despensas estarán disponibles en diferentes centros comunitarios, iglesias y organizaciones sociales distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Dónde entregarán alimentos gratis en Chicago

Las entregas se realizarán en múltiples ubicaciones accesibles para la comunidad. Algunos de los principales puntos habilitados son:

Chicago Lights — 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611

Meals Ministry — 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611

St Matthew Child Advocate — 1000 N Orleans St, Chicago, IL 60610

LaSalle Neighbors — 1111 N Wells St STE 301, Chicago, IL 60610

Breaking Bread Ministries — 1111 N Wells St Ste 500, Chicago, IL 60610

Our Lady of the Holy Family — 1334 W Flournoy St, Chicago, IL 60607

Chicago Temple Corps Community Center — 1 N Ogden Ave, Chicago, IL 60607

First Baptist Congregational Church of Chicago — 1613 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612

Northwestern University Settlement Association — 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622

Life Changers International Church — 1337 W 15th Street, Chicago, IL 60608

La disponibilidad de los alimentos puede variar según el lugar, por lo que se recomienda acudir temprano, ya que las despensas se entregan hasta agotar existencias.

Quiénes pueden recibir la ayuda alimentaria

Uno de los aspectos más importantes de este programa es que está abierto a toda la comunidad. No es necesario ser ciudadano estadounidense ni tener residencia permanente para recibir los alimentos.

Las organizaciones participantes ofrecen asistencia a personas de todas las edades, incluyendo:

Familias con ingresos limitados

Adultos mayores

Personas desempleadas

Inmigrantes

Estudiantes

Personas en situación de vulnerabilidad económica

Algunos centros también cuentan con programas específicos para niños o adultos mayores, aunque la mayoría de las despensas están disponibles para cualquier persona que lo necesite.

Requisitos y cómo aplicar

En la mayoría de los casos no es necesario presentar documentos oficiales para recibir la despensa. Sin embargo, los voluntarios pueden solicitar información básica, como el código postal o el número de integrantes del hogar, con el fin de organizar mejor la distribución.

El proceso es sencillo:

Acudir directamente a uno de los centros participantes

Registrarse si el programa lo solicita

Esperar su turno para recibir la despensa

No es necesario completar formularios complejos ni hacer trámites previos.

