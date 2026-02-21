Gobernador de Illinois propone prohibir celulares en clases para mejorar rendimiento y bienestar estudiantil

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, presentó un proyecto de ley que prohibiría el uso de teléfonos celulares en las escuelas durante el horario de clases, como parte de un esfuerzo por mejorar el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes.

Pritzker, acompañado de la vicegobernadora Juliana Stratton, maestros, administradores escolares y funcionarios municipales, destacó la importancia de implementar políticas que protejan a los niños de las distracciones en el aula. La iniciativa propone que todos los distritos escolares públicos adopten la prohibición a partir del ciclo escolar 2026-2027.

Esta medida ya se ha implementado en al menos ocho estados y ha sido propuesta en otros 15, incluyendo Indiana, Minnesota, Ohio, Iowa, Kentucky y Michigan. Según un estudio del Pew Research Center, 7 de cada 10 maestros de preparatoria en Estados Unidos consideran que los celulares representan una distracción significativa durante las clases.

Plan con excepciones

El proyecto de ley establece excepciones al uso de dispositivos únicamente en casos educativos autorizados por un maestro, situaciones de emergencia, necesidades médicas, planes de educación especial, estudiantes que aprenden inglés, o bajo un Plan Educativo Individualizado (IEP) o un Plan 504. La propuesta también prohíbe imponer multas o usar oficiales escolares para hacer cumplir la medida.

Expertos en salud mental respaldan la iniciativa. Mario Castelo, psicoterapeuta, señaló que la prohibición ayudaría a eliminar distracciones y reducir el acoso escolar.

Aunque la propuesta se presentó oficialmente a principios de febrero marzo, aún debe avanzar en el proceso legislativo antes de llegar al escritorio del gobernador. De aprobarse, los distritos escolares deberán establecer sus políticas antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

