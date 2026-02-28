EE.UU. espera que la campaña contra Irán dure días, según medios

La campaña militar de Estados Unidos contra Irán durará días y no horas, según indicaron funcionarios estadounidenses al canal Fox News.

Según esas fuentes, la dimensión de los ataques iniciados este sábado contra objetivos iraníes en conjunto con Israel requerirá de varios días y no es una operación militar limitada o quirúrgica.

El presidente Donald Trump dijo esta madrugada en la intervención en la que anunció el comienzo de los ataques que las operaciones militares son “masivas” y “continuadas” y que podría haber víctimas militares estadounidenses.

El mandatario republicano dejó claro que su intención es que estos ataques provoquen una deserción masiva entre las fuerzas de seguridad iraníes y que el pueblo iraní se alce para tomar el poder de la mano del régimen de los ayatolás, en el poder desde 1979.

Imágenes en redes sociales muestran cómo Estados Unidos ha lanzado decenas de misiles crucero Tomahawk y podría estar usando cazas F-22 y F-35 de guerra electrónica para reducir las capacidades de defensa aérea iraní.

JUST IN: 🇶🇦🇮🇷 Footage shows intercepted Iranian ballistic missile crashing and exploding into a residential area in Qatar. pic.twitter.com/Wymofr9Hqr — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 28, 2026

Según indicaron fuentes estadounidenses a Fox News, Estados Unidos está enfocado en atacar instalaciones militares y del sistema de misiles de Irán, mientras que Israel estaría atacando los centros del poder iraní, incluido el líder supremo, Ali Jameneí, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Irán ha respondido con ataques con misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses en Baréin, Catar o contra Emiratos Árabes Unidos.

Se espera que Trump vuelva a comparecer en público para dar una declaración durante el mediodía de este sábado.

