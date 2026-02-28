window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Gobierno de Trump crea grupo especial para asistir a estadounidenses en Medio Oriente tras ataque contra Irán

La Administración Trump no detalló si coordinará la evacuación de ciudadanos en la región

Represalias por ataque de EE.UU. e Israel a Irán

Daños causados por un misil lanzado desde Irán, en Rosh Haayin, Israel. Crédito: EPA/ABIR SULTAN | EFE

Por  EFE

WASHINGTON – La Administración de Donald Trump anunció este sábado la creación de un grupo de trabajo para asistir a ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio que pudieran verse afectados por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por los bombardeos lanzados por Teherán en represalia.

El Departamento de Estado ha creado un grupo de trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses y apoyar los esfuerzos diplomáticos“, explicaron a la prensa fuentes del Gobierno.

La Administración norteamericana no detalló si coordinará la evacuación de ciudadanos en la región, como sí ocurrió durante el conflicto entre Israel e Irán de junio del año pasado.

En aquel momento, cuando fue cerrado el espacio aéreo, la embajada estadounidense en Jerusalén coordinó vuelos de evacuación y barcos para que los estadounidenses pudieran salir de Israel hacia terceros países, desde donde continuar su viaje a Estados Unidos.

En las últimas horas, el Departamento de Estado autorizó la salida de Israel de su personal diplomático no esencial y emitió una recomendación en la que pide “reconsiderar los viajes” a ese país.

También lanzó advertencias de seguridad en otros países de la región, como una recomendación de buscar refugio en Catar.

EE.UU. e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región. 

