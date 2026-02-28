Irán tendrá una respuesta más “contundente” que la de la “Guerra de los 12 días” tras ataques de Estados Unidos e Israel

NUEVA YORK – Tras los ataques iniciados este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, este último habría amenazado con una respuesta más contundente que la que asumió durante los enfrentamientos reportados en el verano del año pasado.

Un mensaje de texto enviado hoy a teléfonos celulares en Irán supuestamente contiene información que apunta a que la respuesta de Irán será más amplia que la de la llamada “Guerra de los 12 días”.

“La respuesta de Irán esta vez será más rápida, contundente y extensa que la guerra de 12 días“, indica un mensaje de texto que fue verificado por NBC News. La comunicación añade que “las fuerzas armadas iraníes han iniciado una respuesta integral contra las bases estadounidenses e israelíes”.

De acuerdo con la información que maneja ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), monitor global independiente que recopila, analiza y mapea datos sobre conflictos y protestas, durante la Guerra de los 12 días Israel llevó a cabo casi 360 ataques en 27 provincias iraníes.

“Muchos de estos ataques consistieron en múltiples ataques aéreos contra diferentes objetivos en la misma ciudad. Más de 150 lugares distintos fueron atacados a lo largo de 12 días. La intensidad de los ataques contra la capital iraní, Teherán, fue particularmente notable: casi un tercio de todos los eventos violentos atribuidos a Israel ocurrieron en la provincia de Teherán, y la mayoría se concentraron en la capital”, lee un reporte de la organización.

De acuerdo con la entidad, 17 de los 22 distritos de Teherán fueron atacados.

Tras la ofensiva aérea de Israel el 13 de junio, Irán contraatacó con 100 misiles en dos oleadas, según las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

A través de la “Operación Martillo de Medianoche”, EE.UU. se unió a Israel en los ataques contra Irán.

Trump alegó que instalaciones como Fordow, Natanz y Isfahan fueron destruidas en su totalidad, aunque esa versión fue disputada por varias fuentes conocedoras del tema.

La información que maneja la referida cadena y que cita datos de la agencia de noticias Mehr señala que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, contactó a sus homólogos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin e Irak para indicar que, si permiten que EE.UU. e Israel utilicen su territorio para atacar a Irán, podrían convertirse en objetivos legítimos.

Araghchi recordó a los estados de la región que su responsabilidad es impedir que EE.UU. e Israel utilicen sus instalaciones y territorios para llevar a cabo ataques contra Irán.

De acuerdo con el informe, Araghchi planteó que los operativos no solo son contra Irán, sino contra todos los países de la región.

Un reporte de la BBC que cita a las fuerzas israelíes añade que Irán había lanzado ataques como represalia.

La cadena reportó que se han registrado daños en toda la región, incluyendo Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

En el caso de Baréin, donde EE.UU. tiene una importante base naval, se filmó un video en el que se ve el momento de un aparente ataque con misiles iraníes.

Por otro lado, un proyectil explotó sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la costa de esa ciudad al norte de Israel.

“Hace poco, se activaron las sirenas en varias zonas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel. Se solicita al público que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior”, lee un comunicado del IDF sobre las represalias de Irán.

“En este momento, la Fuerza Aérea Israelí está operando para interceptar y atacar las amenazas donde sea necesario para eliminarlas”, añadió la entidad.

IDF emplazó a las personas a seguir las directrices del Comando del Frente Interior.

En una entrevista con NBC, Araghchi dijo que Irán está atacando instalaciones militares estadounidenses en la región de Oriente Medio y no a estadounidenses en su territorio.

El funcionario añadió que, aunque no hay comunicación en estos momentos entre las partes, su país está dispuesto a dialogar una vez que finalicen los ataques conjuntos entre EE.UU. e Israel.

“No hay comunicación en este momento”, declaró Araghchi. “Pero si los estadounidenses quieren hablar con nosotros, saben cómo contactarme. Sin duda, nos interesa la desescalada”, aseguró.

“Esta es una guerra elegida por EE.UU., y tienen que pagar por ello”, argumentó. “Pero, en lo que a nosotros respecta, no queremos la guerra”, añadió Araghchi.

En una entrevista con The Washington Post horas después de los ataques, Trump dijo que su principal preocupación supuestamente era la “libertad” del pueblo iraní.

“Todo lo que quiero es libertad para el pueblo”, indicó Trump vía telefónica al medio estadounidense.

A preguntas sobre cuál esperaba que fuera el resultado de la acción militar, contestó: “Quiero una nación segura, y eso es lo que vamos a tener”.

En una declaración en video esta mañana, Trump afirmó que su objetivo principal eran los altos líderes del régimen al que catalogó como un grupo “despiadado” y “terrible”.

“Sus actividades amenazantes están directamente poniendo en peligro los EE.UU., nuestras tropas, nuestras bases en el exterior y nuestros aliados alrededor del mundo. Por 47 años, el régimen de Irán ha gritado muerte a EE.UU. y ha proseguido con una campaña sin fin de derramamiento de sangre y asesinatos en masa enfocándose en EE.UU., nuestras tropas y la gente inocente en muchos, muchos países”, atribuyó el presidente de EE.UU.

