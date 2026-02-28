Legisladores demócratas critican el ataque militar de Trump contra Irán

Algunos demócratas mostraron su oposición ante el ataque militar que el presidente Donald Trump lanzó en conjunto con Israel contra Irán y criticaron que no se haya votado en el Congreso.

“Estos ataques son un error colosal y rezo para que no les cuesten la vida a nuestros hijos e hijas uniformados y en las embajadas de toda la región”, manifestó el senador Tim Kaine por Virginia.

Kaine, que considera la operación militar como “innecesaria e idiota”, solicitó al Senado que vote una resolución de los poderes de guerra para bloquear la capacidad del gobierno republicano de mantener un conflicto con Irán.

El senador demócrata por Nueva Jersey, Andy Kim, resaltó que “los estadounidenses no quieren una guerra” y acusó a Trump de haber empezado un conflicto “en contra de la Constitución”.

Sin embargo, el senador demócrata John Fetterman opinó que Trump optó por “hacer lo correcto y necesario para producir una paz real en la región”.

En este sentido, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, una persona cercana al mandatario, aplaudió a Trump por la operación que, indicó, logrará “el mayor cambio en Oriente Medio en mil años”.

“Esta operación ha sido bien planificada. Será violenta, extensa y creo que, al final, exitosa. Una vez más, la caída del régimen del ayatolá con las manos manchadas de sangre estadounidense es necesaria y más que justificada”, apuntó.

Trump, cuya administración mantenía negociaciones de pacto nuclear con Irán, anunció esta madrugada el lanzamiento de una operación militar de gran alcance que busca acabar con el régimen iraní, una operación que no fue sometida a la votación del Congreso, que cuenta con la potestad de declarar la guerra.

Reacción del Comité Nacional Republicano sobre la Operación Furia Épica

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Joe Gruters, emitió una declaración tras el lanzamiento de la Operación Furia Épica, una acción militar decisiva contra la infraestructura nuclear de misiles de Irán.

“El presidente Trump dejó claro que al régimen iraní nunca se le permitiría obtener un arma nuclear, y mediante la Operación Furia Épica, ha demostrado una vez más que las advertencias de Estados Unidos están respaldadas por una fuerza abrumadora” expresó el presidente Gruters.

“Ya no es la época en que Estados Unidos toleraba las amenazas de sus enemigos. Mientras que la administración Obama otorgó miles de millones al régimen iraní, fortaleciendo al principal estado patrocinador del terrorismo del mundo, el presidente Trump protege a Estados Unidos mediante acciones decisivas. La Operación Furia Épica envía un mensaje claro: Estados Unidos defenderá a sus ciudadanos y usará una fuerza abrumadora cuando nuestra seguridad nacional se vea amenazada”.

