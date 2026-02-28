Ovaciones, premios y reclamos en el cierre de Viña del Mar

La última jornada de Viña del Mar 2026 se extendió hasta bien entrada la madrugada en la Quinta Vergara, donde el argentino Milo J quedó a cargo del cierre de la edición número 65.

El reloj ya marcaba más de las 02:30 a.m. cuando el artista tomó el escenario para convertir su presentación en un repaso emocional por los temas que lo han consolidado dentro del sonido urbano latinoamericano.

La programación final del certamen se inclinó por completo hacia la música urbana. Antes del turno del joven argentino, el público había visto en acción a Paulo Londra, además de la energía explosiva de Pablo Chill-E.

El humor quedó en manos del chileno Pastor Rocha, lo que terminó de dibujar una mezcla pensada para audiencias jóvenes que buscaban ritmos actuales.

Una presentación celebrada hasta que llegó el final

Cuando finalmente llegó el turno de Milo J, el ambiente se transformó. Con apenas 19 años, el músico caminó el escenario con soltura y conectó de inmediato con el público, que coreó cada tema y celebró la sutileza con la que mezcla rap, poesía urbana y una estética sonora más delicada. La respuesta fue tan intensa que terminó llevándose dos premios codiciados del certamen, la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Sin embargo, la presentación no estuvo libre de inconvenientes. Al inicio, problemas técnicos interrumpieron el ritmo del espectáculo y obligaron a ajustar parte del sonido.

Más adelante, el ambiente cambió por completo cuando los animadores anunciaron el cierre del show. En ese momento, una parte de los asistentes respondió con pifias, inconformes por lo abrupto del final y con la sensación de que el concierto aún tenía espacio para más.

Un homenaje y un dueto que encendieron a la Quinta

Entre los momentos más comentados de la noche estuvo el pequeño homenaje musical que Milo J incorporó entre sus temas, además de la colaboración con la artista chilena Akriila.

Ese dueto se convirtió en uno de los puntos más coreados y selló la complicidad entre ambos frente a una audiencia que celebró cada segundo.

Así, entre el furor y algo de polémica, cerró Viña del Mar 2026, dejando ya la expectativa de lo que vendrá en la edición 2027.

