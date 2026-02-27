Mon Laferte, la estrella de la noche 5 en Viña del Mar 2026

La quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 mostró una mezcla de energía, sorpresa y momentos que conectaron con una audiencia bastante entusiasta.

En el escenario de la Quinta Vergara coincidieron tres propuestas distintas, lideradas por la potencia interpretativa de Mon Laferte, el debut humorístico de Piare con P y un cierre urbano a cargo de Yandel en formato sinfónico.

La noche avanzó entre reacciones diversas, reconocimientos históricos y un ambiente festivo propio de la recta final del certamen.

Mon Laferte y una ovación que terminó en Gaviota de Platino

La presencia de la cantante chilena volvió a ocupar un lugar central. Su tercer paso por la Quinta Vergara se transformó en un recorrido por distintas etapas de su trayectoria, con una selección que atravesó éxitos ampliamente conocidos y piezas recientes. La conexión con el público fue inmediata, tanto por la intensidad vocal como por la entrega en cada interpretación.

Esa sintonía detonó uno de los instantes más comentados de la velada. Entre aplausos insistentes, el público pidió el máximo reconocimiento del Festival, lo que derivó en la entrega de la Gaviota de Platino.

Con ello, la artista pasó a integrar el reducido grupo de figuras que han recibido este galardón reservado para ocasiones excepcionales. Su reacción, entre agradecimiento y sorpresa, terminó por sellar uno de los momentos más emotivos de la noche.

El debut de Piare con P y una rutina que sorteó tensiones

Tras la ovación a Laferte, el ambiente cambió por completo hacia el humor con la llegada de Piare con P. Su primera presentación en la Quinta Vergara estuvo construida a partir de vivencias personales, referencias pop y observaciones sobre temas actuales.

La rutina avanzó con respuestas variadas del público, algunas pausas y ciertos minutos de tensión que no pasaron desapercibidos.

Aun así, la comediante logró completar su propuesta con firmeza. Al finalizar, recibió Gaviotas de Plata y de Oro, un reconocimiento que confirmó la recepción positiva de buena parte de la audiencia y consolidó su llegada a un escenario que suele ser determinante para artistas del género.

Un cierre urbano sinfónico con la voz de Yandel

El último tramo de la noche quedó en manos de Yandel, quien transformó sus éxitos del reggaetón en un espectáculo sinfónico. La mezcla entre beats característicos y arreglos orquestales dio forma a un concierto distinto dentro del Festival, con pasajes centrados en su historia musical y otros diseñados para levantar al público.

El artista incluyó invitados y espacios de interacción que mantuvieron la energía arriba hasta los minutos finales. Al concluir su presentación, también recibió Gaviotas de Plata y de Oro, completando así un cierre vibrante para una jornada que apostó por contrastes.

