Paramount concretó la compra de Warner por $110,000 millones

La industria de las grandes producciones audiovisuales tiene una importante noticia que llevaba meses moviendo conversaciones internas. La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery quedó finalmente sellada.

Ambas compañías anunciaron en un comunicado conjunto que han firmado un acuerdo definitivo para unir sus operaciones en una transacción valorada en 110,000 millones de dólares. También confirmaron que la nueva estructura operará bajo el nombre de Paramount Skydance Corporation.

Según el texto divulgado por las empresas, los Consejos de Administración aprobaron la operación de manera unánime. El pacto establece un pago en efectivo de 31 dólares por cada acción en circulación de WBD, con la expectativa de que el proceso se cierre en el tercer trimestre de 2026, siempre que las autoridades regulatorias correspondientes otorguen luz verde y los accionistas de WBD respalden la decisión.

Condiciones, plazos y lo que viene para 2026

La votación de los accionistas está prevista para los primeros meses de la primavera de 2026. En caso de que la transacción no se haya concretado antes del 30 de septiembre, los dueños de las acciones de WBD recibirán una comisión adicional de 0,25 dólares por acción por cada trimestre, calculada diariamente, hasta que el cierre sea definitivo.

Una de las disposiciones más comentadas del acuerdo tiene que ver con el futuro de las películas del catálogo de WBD. El documento confirma que cada proyecto tendrá un estreno exclusivo en salas con un mínimo de 45 días a nivel global antes de pasar a video bajo demanda.

La intención es ampliar esa ventana hasta los 60 o incluso 90 días, dependiendo del rendimiento y del potencial de cada lanzamiento. La idea es robustecer la presencia del cine en pantalla grande justo cuando las estrategias híbridas habían ganado terreno.

La retirada de Netflix abrió el camino

La confirmación llega apenas un día después de que Netflix se retirara formalmente de la puja. La plataforma había presentado en diciembre una propuesta inicial de 27,75 dólares por acción, dentro de una alianza preliminar que valoraba los activos de WBD en unos $72,000 millones de dólares y dejaba el valor empresarial total cerca de los $82,700 millones. Pero el nuevo movimiento de Paramount durante esta semana inclinó la balanza.

La compañía destacó que la unión abre “nuevas y atractivas oportunidades narrativas” para sus estudios de cine y televisión, así como para sus servicios de streaming y plataformas lineales.

