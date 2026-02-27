Las acciones de Netflix subieron tras retirarse de la batalla por Warner Bros. Discovery

Este jueves se confirmó que Netflix se retiraba oficialmente de de la batalla para comprar Warner Bros. Discovery. Contrario a un fracaso para la plataforma, parece que esto hizo que las acciones aumentaran.

Según se ha informado, las acciones de Netflix aumentaron a más de $92 dólares, lo que significa un aumento de 10% sobre los casi $85 euros con los que cerró la plataforma este jueves 26 de febrero. Esto sucedió a través de operaciones fuera de horario.

Netflix hizo su retirada a través de un comunicado, en el que explican que “la transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”. Hay que recordar que a finales del año pasado se aseguró que la plataforma de streaming y Warner habían cerrado un acuerdo millonario, pero inmediatamente Paramount entró a la jugada ofreciendo su propia oferta.

En el comunicado también dicen: “Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”.

Hace un par de días Warner había revelado que ofreció una nueva oferta de Paramount que estaba siendo evaluada, y al final la directiva de Netflix pensó que no era necesario seguir mejorando la propia. “Esta transacción siempre fue algo ‘bueno tener’ al precio justo, no algo ‘imprescindible’ a cualquier precio”, se lee en el comunicado.

