¿Por qué el amor es el ingrediente secreto de las abuelas?: Lo explica un experto en gastronomía científica

Para muchos, el mejor o la mejor chef está en casa y, usualmente, se asocia a la abuela con sus secretos de cocina o a la comida de mamá. ¿Pero por qué pasa esto? Un experto en gastronomía científica explica que el ingrediente secreto es el amor, el cual tiene un efecto directo en la experiencia de comer.

El reconocido chef y creador de contenido, Heinz Wuth, explica que en la cocina existen tres valores fundamentales:

Los ingredientes de la receta.

de la receta. La técnica aplicada.

aplicada. El amor como motor emocional.

Dicho así, como si fuera una fórmula para obtener un plato que encante a los comensales, vale destacar cómo cada uno tiene un impacto en el resultado final.

Los pilares del sabor

La calidad de los ingredientes es indudable, así como la importancia de cómo se utilizan en la receta. Tan clave es este aspecto que el experto dedica buena parte de su contenido en redes sociales a explicar los beneficios y alcance de los alimentos.

Luego está la técnica, esa que permite que, con los mismos insumos, podamos lograr sabores únicos y extraordinarios.

El factor emocional

Finalmente, el protagonista de todo el arte de cocinar es el amor, que hace que la experiencia sea única y nos traslade a un estado emocional placentero.

Más allá de los trucos de las abuelas o las mamás, el afecto con el que preparan los alimentos genera una experiencia sensorial única que combina ingredientes, técnica y amor en acción.

Los pilares descritos por el experto demuestran que la cocina es un acto de comunicación. Mientras que los ingredientes son las palabras y la técnica es la gramática, el amor es la intención del mensaje.

Sin la intención, el plato es nutricionalmente correcto pero emocionalmente vacío. La verdadera tendencia alimentaria de 2026 no está en un superalimento exótico, sino en el retorno a la comida con propósito, donde la trazabilidad del afecto es tan importante como la frescura del producto.

En última instancia, el “ingrediente secreto” de las abuelas es la atención plena (mindfulness) volcada en el servicio al otro, algo que la alta cocina intenta replicar constantemente en la experiencia del comensal.

