¿Quién era Ali Jamenei? Líder Supremo de Irán que murió en ataques de EE.UU. e Israel

El presidente Donald Trump confirmó la muerte de Ali Jamenei, líder supremo de Irán, tras un ataque conjunto con Israel. Según el mandatario estadounidense, Jameneí “no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo” y su fallecimiento representa un acto de justicia por los asesinatos y mutilaciones cometidos por el gobierno iraní.



El mandatario hizo un llamado al pueblo iraní para que asuma el gobierno y pidió a las fuerzas del orden colaborar con los ciudadanos para “devolver la grandeza que se merece” el país. En su publicación en Truth Social, Trump calificó a Jameneí como “una de las personas más malvadas de la historia”.

¿Quién era Ali Jamenei?

Desde 1989, Ali Jamenei ejerció como líder supremo de la República Islámica de Irán, controlando la política, la religión y el ámbito militar del país. Ninguna decisión estratégica escapaba a su influencia, desde la política exterior hasta la seguridad interna.



Nacido el 16 de julio de 1939 en Mashad, cerca de la frontera con Afganistán, Jameneí creció en una familia chií devota y estudió el Corán en Nayeb, Irak, antes de continuar su formación en la escuela religiosa de Qom y la Universidad de Teherán.

Trayectoria política y liderazgo

Su militancia política comenzó en los años 60, oponiéndose al Shah Reza Pahlaví, lo que le valió múltiples detenciones entre 1964 y 1979. Tras la Revolución Islámica de 1979, ocupó cargos clave en el Consejo de la Revolución y el Parlamento, además de integrarse al Consejo Supremo de Defensa durante la guerra con Irak.



Con la muerte de Ruhollah Jomeini en 1989, Jamenei asumió el liderazgo religioso y político del país, inicialmente considerado moderado, pero consolidándose como un dirigente intransigente frente a Estados Unidos e Israel.

Control interno y represión

Caracterizado por su turbante negro y barba blanca, Jameneí equilibró las distintas facciones del país para mantener su poder absoluto. Fue nombrado sucesor del gran ayatolá Mohamed Alí Araki en 1994, fortaleciendo su autoridad religiosa y política.



Su gobierno estuvo marcado por la represión de protestas estudiantiles en 1998, manifestaciones de 2009, 2017 y 2019, y las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, que dejaron centenares de muertos según ONG de derechos humanos.

Política exterior y poder militar

En política internacional, Jameneí mantuvo firme oposición a Israel y Occidente, denunciando ataques en Gaza en 2023 y prometiendo represalias tras los bombardeos a instalaciones nucleares de Irán iniciados por Israel y replicados por Estados Unidos en 2025.



Durante su liderazgo, convirtió a la Guardia Revolucionaria en la fuerza dominante dentro del ejército y la economía, asegurando su control político y militar a lo largo del país.

Eje de influencia regional

Jameneí transformó a Irán en una potencia regional, fortaleciendo el Eje de Resistencia, que incluía a Siria bajo Bashar al‑Assad, Hezbollah en Líbano, Hamás en Palestina y los rebeldes hutíes en Yemen. Para 2015, esta alianza colocó a Irán al borde de la confrontación directa con Israel.

Muerte confirmada y futuro incierto

Hace apenas una semana, Jameneí designó líderes políticos como posibles administradores del país en caso de su ausencia, entre ellos Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.



El sábado, el presidente Trump confirmó la muerte de Jameneí en los recientes bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, mientras las autoridades iraníes aún no han confirmado la información, dejando incertidumbre sobre el futuro de la República Islámica.

Sigue leyendo: