Donald Trump confirma la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este sábado que el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, murió tras los recientes ataques coordinados entre Washington e Israel en territorio iraní.

“Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sedientos de sangre”, comunicó el mandatario en su red social Truth.

El mandatario sostuvo que Jameneí no pudo evadir los sistemas de inteligencia y rastreo de Estados Unidos y que, en coordinación con Israel, fueron eliminados también otros líderes iraníes. Además, afirmó que esta situación representa “la mayor oportunidad” para que el pueblo iraní recupere el control del país.

Trump indicó que miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), fuerzas militares y cuerpos de seguridad estarían buscando “inmunidad” y señaló que los bombardeos “pesados y de precisión” continuarán durante la semana o el tiempo que sea necesario para alcanzar lo que describió como el objetivo de “paz en todo Oriente Medio y el mundo”.