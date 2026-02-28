Refuerzan presencia policial en zonas “sensibles” de Nueva York tras ataque a Irán; políticos locales reaccionan

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) envió patrullas adicionales a “lugares sensibles de la ciudad” desde la madrugada del sábado en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, por temor a represalias derivadas del nuevo conflicto en Oriente Medio.

“NYPD está monitoreando de cerca los acontecimientos en Irán y Oriente Medio y coordinándose con nuestros socios federales e internacionales“, publicó en Twitter/X el cuerpo policial más grande del país.

Al momento no ha habido reportes de incidentes locales, pero las patrullas adicionales se movilizaron por precaución, acotó Daily News. El departamento indicó que entre los lugares que recibirán protección adicional se incluyen “sitios diplomáticos, culturales, religiosos y otros lugares relevantes”.

La gobernadora Kathy Hochul, se hizo eco sumando a la Policía Estatal (NYSP): “Tras las operaciones militares estadounidenses en Irán anoche, @nyspolice está reforzando su presencia en todo el estado en lugares religiosos, culturales y diplomáticos con nuestros colaboradores locales. Si bien no existen amenazas creíbles en este momento, nuestra principal prioridad es mantener a los neoyorquinos seguros”.

NYPD pide al público que se mantenga alerta durante este conflicto y alerte a la policía sobre cualquier actividad sospechosa llamando al 911 o al (888) NYC-SAFE.

The NYPD is closely monitoring events in Iran and the Middle East and coordinating with our federal and international partners. As is our protocol and out of an abundance of caution, we will be enhancing patrols to sensitive locations throughout the city, including diplomatic,… — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 28, 2026

En un mensaje de video publicado la madrugada del sábado, el mandatario Donal Trump anunció que “el ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán” con Israel. “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo de personas muy duras y terribles”, declaró.

El mandatario advirtió que “la vida de valientes héroes estadounidenses podría perderse” en el conflicto resultante, que comenzó con bombardeos sobre la capital Teherán en los alrededores de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Trump instó al pueblo iraní a alzarse y “tomar las riendas de su destino” recuperando el país de manos de los líderes islámicos que lo han gobernado desde 1979.

El ataque contra Irán ya ha suscitado duras críticas por parte de funcionarios electos de Nueva York, incluyendo el senador demócrata Chuck Schumer: “Cuando hablé con el secretario (Marco) Rubio, le imploré que fuera sincero con el Congreso y el pueblo estadounidense sobre los objetivos de estos ataques y lo que viene después. Nunca se debe permitir que Irán obtenga un arma nuclear, pero el pueblo estadounidense no quiere otra guerra interminable y costosa en Oriente Medio cuando hay tantos problemas en casa”, citó ABC News.

La representante Yvette Clarke (D-Brooklyn) afirmó: “Donald Trump se ha vuelto violento y desquiciado”. “Sin ninguna amenaza inminente para nuestra nación, sin la aprobación del Congreso y sin ninguna consideración por los militares estadounidenses ni por las personas inocentes que morirán a causa de sus órdenes, ha lanzado su guerra ilegal contra Irán”, escribió Clarke en Twitter/X esta mañana. “El acto imprudente y ruinoso del presidente costará vidas estadounidenses y arrastrará a este país a otra guerra devastadora e interminable que el pueblo estadounidense no desea y que jamás aceptaría”.

En tanto, la congresista republicana Nicole Malliotakis apoyó la acción militar: “Estados Unidos ha tomado medidas decisivas y valientes contra Irán para defender a nuestros ciudadanos, intereses y socios después de que el principal Estado patrocinador del terrorismo se negara a negociar de buena fe ni a comprometerse con la diplomacia sobre las capacidades nucleares”.

Durante la guerra entre Hamas e Israel iniciada el 7 de octubre de 2023 hubo constantes protestas en Nueva York, siendo la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel y además sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las medidas preventivas regulares de NYPD incluyen monitorear las redes sociales y otras comunicaciones para detectar posibles amenazas terroristas.

Entre otros incidentes los manifestantes interrumpieron el tradicional Desfile Macy’s de Thanksgiving en Manhattan por una protesta anti judía. Y de nuevo lo hicieron en 2024.