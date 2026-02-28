Revelan más detalles sobre la muerte de Katherine Short

A varios días de que se conociera la muerte de Katherine Short, nuevas precisiones difundidas por autoridades y portales estadounidenses delinean con más claridad el contexto en el que fue encontrada la hija del actor Martin Short.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por “TMZ”, Katherine fue hallada dentro de su habitación, cuya puerta estaba cerrada con llave. A su lado encontraron un arma de fuego y una nota.

La policía llegó a la vivienda en Hollywood Hills tras recibir el aviso de un amigo que no había logrado comunicarse con ella durante 24 horas. En el procedimiento también participaron detectives de homicidios, quienes descartaron desde el primer momento la presencia de un crimen.

El cuerpo fue localizado alrededor de las seis de la tarde del lunes 23 de febrero. Según la información reportada, la herida de bala fue autoinfligida y no se identificaron indicios de intervención de terceros. Katherine tenía 42 años.

Testimonios del entorno y antecedentes personales

Un vecino consultado por “Us Weekly” comentó que nunca había visto señales evidentes de que Katherine estuviera atravesando una crisis emocional: “Katherine era una persona reservada, pero eso no significa que no fuera amable. Era bastante extrovertida”, dijo. También recordó que solía verla “reír y conversar con amigos en el porche delantero” de su casa.

Sin embargo, los datos divulgados por “Page Six” confirman que convivía desde hace tiempo con dificultades vinculadas a su salud mental. El medio indicó que tenía un perro de servicio llamado Joni, entrenado para asistirla en ese ámbito. En su sitio web profesional, que fue eliminado posteriormente, ella misma había presentado al can, con quien trabajaba desde hacía cinco años para sobrellevar “sus propias luchas con la salud mental”.

Katherine era hija de Martin Short y de la actriz Nancy Dolman, fallecida en 2010 a causa de cáncer de ovario. A pesar de provenir de una familia reconocida, se mantuvo alejada de los focos mediáticos.

Se graduó en psicología y estudios de sexualidad y género en la New York University en 2006 y obtuvo una maestría en trabajo social en la USC en 2010. Trabajó en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA y colaboró con “Bring Change 2 Mind”, una organización dedicada a promover espacios escolares empáticos y libres de estigma.

Confirmación oficial de la causa de muerte

El 24 de febrero se difundió un comunicado de un representante del actor, protagonista de “Only Murders in the Building”, donde la familia expresó su dolor: “La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento. Katherine era amada por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”.

Dos días después, los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles señalaron oficialmente que la causa de muerte fue un suicidio por “herida de bala en la cabeza”.

