Murió Bobby J Brown, actor de la serie ‘The Wire’, en un incendio

El actor Bobby J Brown, conocido por su actuación en la serie ‘The Wire’, falleció a los 62 tras quedar atrapado en un incendio en su propiedad en Maryland.

El actor quedó atrapado en un incendio en un granero y la Oficina del Jefe Médico Forense estatal determinó que la causa de la muerte fue por una lesión térmica difusa e inhalación de humo. El ente declaró que la muerte del actor fue un accidente.

La investigación de los bomberos señaló que el incendio comenzó cuando el actor entró al granero para encender un vehículo Cadillac. Cuando Brown se dio cuenta de que se había iniciado el fuego le pidió a su esposa que le alcanzara un extintor pero cuando ella llegó las llamas se habían extendido por el lugar.

La esposa del actor llamó a los bomberos para pedir ayuda e intentó ingresar al granero para salvarlo pero sufrió heridas por quemaduras y se mantiene bajo atención médica. Cuando los bomberos llegaron Brown fue declarado muerto en el lugar.

“La víctima fue localizada cerca del coche en el interior y fue declarada muerta en el sitio por el personal del Departamento de bomberos”, expusieron.

La hija del actor, Reina, reveló cómo reaccionó al recibir la llamada con la noticia del fallecimiento. “Estaba profundamente dormida. Me había acostado hacía unas dos horas. Mi hermanita estaba enloquecida, diciendo que papá se había ido y que se había visto envuelto en un incendio en el granero, y yo le pregunté: ‘¿Qué quieres decir?’. Hacía frío, y me quedé descalza en camisón”, contó, “lo hice para asegurarme de que estaba en la realidad y no en un sueño, y después hice como un ejercicio de conexión a tierra”, dijo su primogénita.

Su agente, Albert Bramante, expresó su sentir ante el fallecimiento de Brown a TMZ: “Estoy molesto y triste. Era un muy buen actor y persona. Estaba totalmente dedicado al arte de la actuación y fue un placer trabajar con él”.

Además de “The Wire”, Bobby también participó en la “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”, “We Own This City”, Nocturnal Agony, Veep y From Within.

La muerte de Brown ocurre un par de meses después de la muerte de James Ransone, quien también actuó en The Wire. Con Brown, son cuatro los actores de la serie que han fallecido en dos años.

