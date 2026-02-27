Confirman que Robert Carradine, protagonista de ‘Lizzie McGuire’, se quitó la vida

Este viernes se conoció la causa de muerte del actor Robert Carradine, conocido por su papel de Sam en la serie de Disney Channel ‘Lizzie McGuire’.

El médico forense adjunto de Los Ángeles determinó que la causa de muerte de Carradine fue por suicidio, de acuerdo con documentos obtenidos por US Weekly. Según se informó, la causa fue la secuela de una lesión cerebral anóxica, lo que ocurre cuando las células cerebrales o reciben suficiente oxígeno.

El recordado actor falleció en el hospital el pasado 23 de febrero después de batallar contra el trastorno bipolar.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por la familia del actor en un comunicado. “Con profunda tristeza debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodeaban”, se leía en un comunicado de sus seres queridos.

En el comunicado la familia se refirió a la lucha del actor contra el trastorno bipolar y expresó su deseo de que la experiencia de Carradine ayude a abordar el estigma sobre las enfermedades mentales.

“Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa persona y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia ilumine y anime a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales. En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión”, dijeron.

Keith Carradine, hermano de Robert, aseguró que la enfermedad “lo venció”. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse”, explicó entonces. “Es una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”.

El papel más importante de Carradine fue en la serie ‘Lizzie Mcguire’ junto con Hillary Duff en la década de los 2000. La ex estrella de disney compartió un emotivo mensaje para despedir a quien fue su padre en pantalla y que con el paso del tiempo se convirtió en un buen amigo.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en la pantalla. Les estaré eternamente agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron” compartió Hilary Duff en Instagram.

