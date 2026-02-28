Schumer exige informe sobre Irán ante una Louisiana dividida por el ataque

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, exigió una sesión informativa del Congreso al gobierno del presidente Donald Trump este sábado, horas después de que el ejército estadounidense se uniera al de Israel para lanzar ataques aéreos contra Irán.

“Cuando hablé con el secretario de Estado Marco Rubio, le imploré que fuera sincero con el Congreso y el pueblo estadounidense sobre los objetivos de estos ataques y lo que viene después”, declaró Schumer.

“Jamás se debe permitir que Irán obtenga un arma nuclear, pero el pueblo estadounidense no quiere otra guerra interminable y costosa en Oriente Medio cuando hay tantos problemas en casa”, agregó.

“La administración no ha proporcionado al Congreso ni al pueblo estadounidense detalles cruciales sobre el alcance y la inmediatez de la amenaza. Enfrentar las malignas actividades regionales de Irán, sus ambiciones nucleares y la férrea opresión del pueblo iraní exige la fuerza, la determinación, la coordinación regional y la claridad estratégica de Estados Unidos. Desafortunadamente, los ciclos intermitentes de arremetida del presidente Trump y el riesgo de un conflicto más amplio no son una estrategia viable.”

Asimismo, manifestó que la administración republicana “debe informar al Congreso —incluyendo una sesión informativa clasificada inmediata para todos los senadores— y comparecer en testimonio público para responder a estas preguntas cruciales. El Senado debe reanudar rápidamente sus sesiones y reafirmar su deber constitucional aprobando nuestra resolución para hacer cumplir la Ley de Poderes de Guerra. Rezo por nuestros valientes militares estadounidenses”, dijo Schumer.

Por su parte, la reacción al ataque de la delegación del Congreso de Louisiana pareció dividirse, como se esperaba, en líneas partidarias, informó Fox 8 Live.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, publicó en X que el ataque “es otra medida del presidente Trump para proteger a los Estados Unidos y envía un mensaje al mundo: nunca dudes de la determinación o la capacidad de Estados Unidos para defender sus intereses”.

No obstante, el representante demócrata por Louisiana, Troy Carter, expresó que estaba profundamente preocupado por el ataque a Irán y dijo lo siguiente: ““El pueblo estadounidense merece comprender los objetivos, los riesgos y el camino a seguir”.

I am deeply concerned about Trump’s strike on Iran.



Please find my full statement below: https://t.co/xT7MoxRGnD pic.twitter.com/qvFeX8er2y — Congressman Troy A. Carter (@RepTroyCarter) February 28, 2026

Asimismo, el senador republicano por Louisiana escribió en X: “La decisión del presidente de atacar a Irán presumiblemente se basó en un peligro claro y presente para Estados Unidos y en una ejecución planificada que no pone a Estados Unidos en una guerra eterna”.

Otra representante republicana por el mismo estado, Julia Letlow, quien está presentando un desafío primario para el escaño de Cassidy en el Senado, también respaldó la decisión de atacar a Teherán.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), respaldó la acción militar del presidente y escribió que Irán estaba “enfrentando las severas consecuencias de sus malvadas acciones”.

Today, Iran is facing the severe consequences of its evil actions. President Trump and the Administration have made every effort to pursue peaceful and diplomatic solutions in response to the Iranian regime’s sustained nuclear ambitions and development, terrorism, and the murder… https://t.co/G5XPELtAmX — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) February 28, 2026

