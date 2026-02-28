Alexandria Ocasio Cortez sobre ataque a Irán: es una elección deliberada de agresión

NUEVA YORK – Las representantes demócratas de Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez (AOC) y Nydia Velázquez, repudiaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán bajo el alegato de son ilegales.

En un comunicado de prensa, AOC catalogó la ofensiva anunciada este sábado, además de ilegal, “innecesaria” y “catastrófica”.

“El pueblo estadounidense se ve arrastrado una vez más a una guerra que no deseaba por un presidente al que no le importan las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Esta guerra es ilegal. Es innecesaria. Y será catastrófica”, planteó.

La congresista argumentó que la Administración Trump debió continuar con las conversaciones con el Gobierno de Irán en lugar de iniciar una guerra.

“Justo esta semana, Irán y EE.UU. negociaban medidas clave que podrían haber evitado la guerra. El presidente se apartó de estas conversaciones y optó por la guerra. El presidente Trump reconoció con ligereza la posibilidad de bajas estadounidenses, afirmando que ‘eso suele ocurrir en la guerra’”, resaltó la representante de origen boricua.

Ocasio-Cortez, figura clave del ala más progresista del Partido Demócrata, insistió en que la operación militar contra Irán pudo haberse evitado.

“Señor presidente: esto no era inevitable. Esta es una elección deliberada de agresión cuando la diplomacia y la seguridad estaban al alcance. Dejen de mentirle al pueblo estadounidense”, señaló.

“La violencia engendra violencia. Aprendimos esta lección en Irak. Aprendimos esta lección en Afganistán. Y estamos a punto de aprenderla de nuevo en Irán. Las bombas aún no han creado democracias duraderas en la región, y esta vez no será la excepción”, continuó la legisladora federal.

La representante cuestionó que el presidente Donald Trump nuevamente no pidiera autorización al Congreso para proceder con un ataque militar en otro país.

“En tiempos de guerra, nuestra Constitución es inequívoca: el Congreso autoriza la guerra. El presidente no. Haré mi parte para defender nuestra Constitución votando SÍ a la Resolución sobre Poderes de Guerra de los representantes Ro Khanna y Thomas Massie. Todos los miembros del Congreso deben unirse a nosotros para rechazar esta guerra sin sentido”, puntualizó AOC.

En la misma línea se pronunció Velázquez, quien consideró que la decisión de atacar a Irán va a llevar a EE.UU. a un conflicto “interminable”.

“Los ataques ilegales de Trump contra Irán nos están arrastrando a otro conflicto interminable, repitiendo los mismos errores del pasado. Esta guerra no autorizada pone en riesgo la vida de iraníes inocentes y de tropas estadounidenses”, expuso por la red social X.

Velázquez es otra de las que cree que el Congreso debe aprobar una resolución para detener el nuevo conflicto.

“El Congreso debe aprobar la Resolución de Poderes de Guerra de @RepThomasMassie y @RepRoKhanna y detener esto”, añadió la también congresista de origen boricua.

Legisladores demócratas están ejerciendo presión para que se vote sobre la resolución de Masie y Khanna para evitar una escalada en el conflicto.

En un comunicado este sábado, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que el “Congreso debe votar sobre una resolución de poderes de guerra inmediatamente”.

El argumento de los miembros de la minoría es que la Administración Trump no informó debidamente a los legisladores sobre el operativo, por lo que procedieron sin la autorización de la Rama Legislativa contrario a lo que dispone la Constitución.

Jeffries emplazó a los legisladores a retomar las sesiones para votar por la resolución sobre poderes de guerra que limitaría las acciones de Trump para seguir atacando a Irán o evitaría la movilización de fuerzas militares.

El recurso legislativo fue presentado esta misma semana a medida que aumentaban los rumores del inminente ataque de EE.UU. contra Irán.

“Irán es un actor desleal y debe ser confrontado con firmeza por sus violaciones de derechos humanos, sus ambiciones nucleares, su apoyo al terrorismo y la amenaza que representa para nuestros aliados en la región, como Israel y Jordania. Sin embargo, si no se dan circunstancias apremiantes, la Administración Trump debe solicitar autorización para el uso preventivo de la fuerza militar, lo cual constituye un acto de guerra”, declaró Jeffries.

Jeffries, que también representa a NY, argumentó que, si el programa nuclear de Irán fue completamente y totalmente eliminado en junio de 2025 como alega Trump, “no debe haber ninguna necesidad de atacarlos ahora”.

Altos líderes republicanos en el Congreso han cerrado filas con la Administración en apoyo a los bombardeos en la República Islámica.

Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, indicó que se habían agotado las soluciones pacíficas y vías diplomáticas para lidiar con el programa nuclear iraní, reportó la agencia Efe.

Su homólogo en el Senado, John Thune, defendió la acción del presidente bajo el argumento de que Irán ha representado una “amenaza clara e inaceptable” para EE.UU. por años.

Un reporte de CNN apunta a que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había notificado con antelación a algunos miembros del Congreso sobre el ataque militar de esta madrugada.

Funcionarios como el director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), John Ratcliffe, se habrían reunido este martes con el llamado “Grupo de los Ocho”.

El grupo incluye a los líderes de la mayoría y minoría tanto en Cámara como en Senado, así como a los presidentes y miembros de más alto rango de los comités de Inteligencia de ambos cuerpos.

