¿Viajas en PATH? Estas son las alternativas ante los cierres desde el 27 de febrero

Los pasajeros del tren PATH comenzaron a enfrentar interrupciones de servicio en cinco fines de semana seleccionados a partir del 27 de febrero, con afectaciones en tramos de las líneas Newark–World Trade Center y Journal Square–33rd Street, según informó NJ True Jersey.

Las suspensiones no serán consecutivas y los horarios y estaciones impactadas variarán en cada caso, lo que añade complejidad para los usuarios.

¿Por qué los cierres?

De acuerdo con NJ True Jersey, las interrupciones están vinculadas a las obras de reemplazo de enclavamientos de vías realizadas el año pasado entre Journal Square y Newark. Ahora se pondrá a prueba el nuevo software operativo y se realizará su puesta en servicio bajo supervisión de la Administración Federal de Ferrocarriles.

“El enclavamiento proporciona una mayor flexibilidad para mover los trenes si hay averías y para responder a interrupciones del servicio”, explicó Jessica Mills, directora del programa de experiencia del cliente de PATH, durante un foro virtual citado por el medio.

Fechas y cambios en el servicio

Los cortes se producirán los fines de semana del:

27 de febrero al 2 de marzo 13 al 16 de marzo (fin de semana del Día de San Patricio); del 20 al 23 de marzo 27 al 30 de marzo, y del 24 al 27 de abril.

Durante los cinco fines de semana habrá autobuses lanzadera sustituyendo tramos de tren y un servicio ferroviario limitado entre Harrison y Newark Penn.

En los fines de semana del 27 de febrero al 2 de marzo y del 13 al 16 de marzo, el servicio ferroviario quedará suspendido entre Harrison y Journal Square desde las 11:59 de la noche del viernes hasta las 5:00 de la mañana del lunes.

También habrá suspensión entre Journal Square y Grove Street en la franja nocturna, desde las 11:59 de la noche hasta las 9:00 de la mañana, de viernes a sábado y de sábado a domingo.

Del 20 al 23 de marzo, la interrupción entre Harrison y Journal Square se mantendrá todo el fin de semana, mientras que entre Journal Square y Grove Street solo se suspenderá desde las 11:59 de la noche del sábado hasta las 9:00 de la mañana del domingo.

En los fines de semana del 27 al 30 de marzo y del 24 al 27 de abril, la suspensión afectará únicamente el tramo entre Harrison y Journal Square desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes.

En esas fechas, el servicio a Grove Street no se verá afectado.

“Reconocemos que es mucho para asimilar”, admitió Mills, según NJ True Jersey.

Las pausas entre los fines de semana intervenidos responden a partidos de los Red Bulls en el estadio Sports Illustrated en Harrison y otros eventos masivos.

Además, PATH busca completar las pruebas antes del mundial de fútbol, que incrementará el flujo de pasajeros desde junio.

¿Por qué los fines de semana?

Funcionarios explicaron que, aunque los trenes también se llenan los fines de semana, la demanda es aún mayor en días laborables. Además, durante la semana PATH cumple un papel esencial para los viajeros desviados por las obras del nuevo Puente Portal North en el Corredor Noreste, que afectan servicios de NJ Transit.

Autobuses y alternativas

Cinco rutas de autobuses lanzadera conectarán las estaciones afectadas. Se recomienda a los usuarios revisar el letrero de destino y seguir la señalización especial en amarillo y azul.

Agentes de PATH estarán presentes para orientar a los pasajeros.

El trayecto en autobús puede tardar entre 20 y 30 minutos, dependiendo del tráfico. Los pasajeros también podrán utilizar sus boletos de PATH en trenes de NJ Transit entre Newark y Penn Station, Nueva York. Para ello, deberán mostrar su tarjeta SmartLink, TAPP o boleto de dos viajes.

Quienes paguen con tarjeta bancaria o efectivo deberán descargar un pase digital en la aplicación Ride PATH. Los usuarios pueden consultar actualizaciones en redes sociales, vía WhatsApp, correo electrónico o llamando al 1-800-234-PATH.

