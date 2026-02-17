Neoyorquinos con carro “asfixiados” con costo de seguro: ¿Servirá plan de Hochul?

Tener carro en Nueva York, a veces es todo un dolor de cabeza para residentes de la Gran Manzana como Juan Valderrama, quien constantemente se queja de la odisea que, casi a diario, le implica encontrar un lugar cercano a su casa donde estacionar su vehículo. Pero más allá de eso, el colombiano asegura que “tener carro en Nueva York es todo un lujo”, por los seguros.

El padre de familia, quien compró su primer vehículo hace 7 años, tras haber ahorrado para darse ese “gustico”, confiesa que aunque el “pichirilo” que adquirió le ha servido mucho, también cada mes tiene sentimientos encontrados y un dolor financiero que le desangra el bolsillo.

Y es que de acuerdo a datos nacionales, junto a Florida y Luisiana, Nueva York es el lugar del país con los seguros de autos más costosos, con precios elevados, comparado con lugares como Ohio y Iowa, que forman parte de los estados con pólizas más baratas.

“Para familias de clase media como la mía, tener una casa aquí es imposible, entonces al menos tener un carrito nos hace sentir que estamos progresando. Y nos aliviana mucho en cosas como llevar a los niños a la escuela, llevar a mi esposa al trabajo, y a veces para irnos a pasear. Pero los seguros son tan, pero tan, caros, que tener carro en Nueva York es un lujo y una tremenda carga”, comenta el inmigrante.

A veces he pensado en conseguirme una dirección en New Jersey y sacar un seguro allá que es más barato porque hay momentos en que los $490 dólares que pago por mes me quedan duros de conseguir, eso son casi $6,000 al año”, agrega el colombiano. Asimismo menciona que por estar todavía pagando el carro, no puede adquirir un seguro básico sino que la ley le exige tener uno de cobertura total.

“Solo los carros que no tienen deuda pueden tener el seguro básico. Pero igual el problema con esos seguros es que no cubren nada en caso de que pase algo. Adicional a eso hay que sumarle el costo anual de registración, que son $500, la revisión mecánica, la gasolina, el cambio de aceite y la lavada y sumando y sumando se hace más gorda la marrana”.

Y en lo que se ha vuelto en una posible esperanza para conductores como Valderrama, la gobernadora Kathy Hochul está promoviendo una iniciativa con la que busca ayudar a que los conductores de Nueva York tengan un respiro en los costos de los seguros de sus vehículos, sobre los que coincide son demasiado altos.

Sin embargo, la gran queja de los dueños de automóviles que se movilizan en la Gran Manzana ante las propuestas del plan de la Gobernadora es que las medidas no son suficientes, pues consideran que más allá de perseguir a reclamantes fraudulentos, debe promoverse una pieza de ley que evite que las primas de seguro suban excesivamente cuando hay incidentes que no son graves.

“Yo siento que el plan de la Gobernadora busca beneficiar mayormente a las aseguradoras para que no paguen tanto dinero, pero nadie habla de la manera tan descarada como las aseguradoras nos suben las primas por incidentes muy pequeños como por ejemplo, golpear un bumper de un carro, que no debería significar un incremento extremo, como me pasó a mi”, comenta el peruano Luis Gamarra.

Seguros de auto ahorcan a neoyorquinos. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Yo comencé pagando por mi seguro de auto $400 hace 14 años, porque no tenía historial de manejo en este país. Luego con los años me fue bajando hasta $240, que fue el más bajo que pagué. Pero hace dos años, en medio de un tráfico en el BQE, solté el freno y le sumí el bumper al carro de adelante, sin heridos y sin daños grandes”, comenta el conductor.

“Y queriendo hacer las cosas de manera honesta, informé al seguro para que se hicieran las reparaciones a través de ellos. Los costos de ambos bumpers fueron de casi $20,000, costos que en talleres regulares hubieran salido máximo por $3,000, y luego me salieron con el chiste de que mi seguro subiría a $475, porque supuestamente soy una persona de accidentes. Eso es un robo”, comenta bastante frustrado el propietario de un carro.

“Como no he vuelto a tener accidentes el seguro me bajó este año a $435, que sigue siendo muy alto y todo por un pequeño incidente en más de una década. Debería haber normas más estrictas para que la aseguradoras no nos impongan los costos que se les da la gana y no veo eso en el plan de la Gobernadora”, agrega el sudamericano, quien dijo que además le aumentaron la prima bajo la explicación de que el barrio donde reside a tenido más incidentes delincuenciales y eso también sube los costos.

“Los seguros son venenosos en este estado, son injustos. Y las leyes solo benefician a las corporaciones que los venden. Eso es terrible. Deberían ponerles freno para que no sigan aprovechándose”, dijo Gamarra. “Ahora me preocupa que con las propuestas que hay no solo los seguros no bajen sino que la gente que realmente es víctima de accidentes termine recibiendo limosnas en sus reclamos. Hay que promover leyes que frenen el abuso de las aseguradoras que se lucran terriblemente con el bolsillo de la gente”.

A pesar de las quejas y la desesperanza de conductores como Gamarra, la gobernadora Hochul recalca que una de las razones por las que los seguros aumentan para muchos conductores tiene que ver con “personas inescrupulosas” que presentan reclamos fraudulentos por lesiones y daños. Este tipo de acciones eleva los costos que imponen la aseguradoras, por lo que se compromete a arreciar acciones contra ese tipo de conducta. Tan solo en 2023 se reportaron 38,000 incidentes de presunto fraude automovilístico.

“Los neoyorquinos saben muy bien que el costo del seguro de automóviles es demasiado alto, y para la mayoría, tener un automóvil es una necesidad diaria, ya sea para viajar al trabajo o para hacer diligencias”, manifiesta la mandataria estatal, al tiempo que advierte que los costos promedio de seguro en el estado son del orden de los $4,000 anuales, unos $1,500 más que otros estados.

Asimismo, el plan de la mandataria estatal busca que haya mayor transparencia para los conductores en el mercado de seguros de automóviles, pues advierte que con demasiada frecuencia las primas de los seguros aumentan sin explicación ni relación con ningún cambio identificable.

“En un momento de tarifas elevadas, los neoyorquinos merecen comprender cuándo y por qué suben sus primas de seguro”, advierte Hochul, quien prometió exigir a las aseguradoras que notifiquen a los asegurados sobre los cambios en las tarifas, expliquen los motivos de dichos cambios y proporcionen información adicional por escrito, cuando se solicite.

“La gobernadora Hochul exigirá a las compañías de seguros que ofrezcan descuentos en las primas cuando los conductores se inscriban en programas que hayan demostrado reducir la incidencia de accidentes peligrosos y costosos”, afirmó la Gobernación.

“Según las reformas propuestas por la gobernadora, los conductores de Nueva York que se inscriban en programas que utilicen dispositivos, cámaras o aplicaciones para teléfonos inteligentes para monitorear el comportamiento al volante serán elegibles para tarifas personalizadas con descuento, con primas más bajas para los conductores más seguros”, asegura la administración estatal. “Esta iniciativa contribuirá a que haya conductores más seguros en las carreteras, al tiempo que reducirá las primas para todos”.

Otras de las medidas del plan de la Gobernación para reducir las primas son tomar acciones cuando los conductores de Nueva York registren ilegalmente sus vehículos en otros estados y permitir que los asegurados cobren un interés del 2% sobre cualquier pago que las aseguradoras retengan, como incentivo para garantizar que actúen con rapidez en la evaluación de las reclamaciones legítimas. Del mismo modo, evitar quelos conductores que incurren en conductas ilícitas en el momento de un accidente reciban cuantiosas indemnizaciones de las aseguradoras.

El plan de Hochul busca que se reduzcan primas de seguros de autos en NY. Foto: Flickr Gobernación NY

Melania Rodríguez, quien también se suma al rosario de quejas ante los elevados costos de los seguros de automóviles en Nueva York, se mostró más esperanzada y pidió a los legisladores estatales que promulguen medidas que ayuden a cumplir la promesa del plan de la Gobernadora de “devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos trabajadores” bajando las primas.

“Habrá que esperar a ver si de verdad nos bajan los seguros y nos quedan más chelitos, porque $400 y pico cada mes de verdad es una renta que con todo subiendo ya uno no aguanta”, dijo la madre dominicana.

Claudia Pinilla, experta en seguros de auto, salió en defensa de las compañías aseguradoras y afirmó que los millones de dólares que en Nueva York cada año deben pagar las empresas por accidentes, tienen a muchas firmas con pérdidas y no con millonarias ganancias, como se pensaría.

La asesora también aprovechó para recordar que hay muchos planes, especialmente cuando se tramitan seguros de autos para varios vehículos en un mismo paquete, que reducen considerablemente los costos.

“Entiendo la frustración de muchos conductores que consideran que los costos de seguro son muy altos. Pero no se alcanzan a imaginar la cantidad de dinero que se paga con las reclamaciones, muchas de las cuales son fraudulentas, por lo que nos alegra ver que la Gobernadora busca medidas de ley que van a beneficiar a todos”, explicó la consultora.

“Sin embargo, mientras eso ocurre, que tomará un par de años, les recomiendo a los conductores que pregunten siempre por todas las opciones de seguros que tenemos disponibles, que busquen asegurar planes conjuntos”, agregó. “Y ante todo, que manejen con responsabilidad y cuidado, porque si un conductor sigue las normas y es precavido, el chance de teter accidentes o choques va a ser menor. Y así, su póliza va a ir bajando. Está en manos de ellos también pagar menos”.

