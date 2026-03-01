2 cambios que afectarán tus pagos de cupones SNAP en marzo

La incertidumbre económica que marcó el cierre de 2025 continúa impactando los bolsillos en 2026. Entre los programas más sensibles a estos ajustes se encuentra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), cuyos beneficiarios enfrentarán en marzo nuevos lineamientos que podrían modificar tanto los montos como los requisitos para recibir apoyo.

A continuación, los dos cambios clave que podrían influir directamente en tus beneficios este mes.

1. Ajustes en el cálculo y nuevas verificaciones estatales

El monto de los beneficios SNAP en marzo de 2026 sigue calculándose bajo la fórmula tradicional: se toma el máximo mensual correspondiente al tamaño del hogar y se le resta el 30% del ingreso neto familiar.

Esa estructura no ha cambiado, pero sí se actualizaron los montos máximos tras los ajustes por costo de vida (COLA) que entraron en vigor el 1 de octubre de 2025 para el año fiscal 2026.

Para este año, los máximos son más altos que en periodos anteriores. Por ejemplo, una persona puede recibir hasta $298 al mes, mientras que una familia de cuatro podría alcanzar hasta $994 mensuales, dependiendo de sus ingresos.

Además del cálculo base, los estados ahora enfrentan una nueva presión federal: deberán reducir su tasa de error en la administración del programa a 6% durante el próximo año o arriesgarse a perder fondos federales.

Esto ha provocado que varios estados refuercen los procesos de revisión y verificación de elegibilidad.

Entre las medidas adoptadas se incluyen revisiones más frecuentes de la composición del hogar y requisitos de reporte más estrictos.

En estados como Virginia, se ha priorizado la verificación de los integrantes del hogar antes de marzo de 2026 para mejorar la precisión del programa.

Asimismo, algunos estados están implementando restricciones adicionales sobre qué productos pueden adquirirse con la tarjeta EBT.

Texas, por ejemplo, ha aprobado prohibiciones para comprar bebidas azucaradas, dulces y otros productos considerados comida chatarra.

En general, los estados con exenciones aprobadas han comenzado a limitar el uso de beneficios en artículos catalogados como poco saludables, aunque la definición de comida chatarra dependerá de cada gobierno estatal, según el contenido de azúcar, grasa o valor nutricional.

Entre los estados donde ya se observan cambios o están en proceso de implementación se encuentran Arkansas, Colorado, Florida, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y West Virginia.

2. Nuevos requisitos laborales más estrictos

El segundo cambio relevante tiene que ver con las reglas de trabajo, ampliadas tras la aprobación de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act (OBBBA, por sus siglas en inglés), impulsada por el presidente Donald Trump.

Las nuevas disposiciones federales amplían los requisitos laborales a más adultos entre 18 y 64 años.

Ahora, quienes deseen recibir beneficios más allá de tres meses en un periodo de tres años deberán trabajar o participar en actividades de capacitación al menos 80 horas al mes.

En términos prácticos, esto significa cumplir con 20 horas o más por semana en empleo, voluntariado o entrenamiento aprobado, salvo que la persona califique por discapacidad, sea cuidador de niños menores de 14 años o sea estudiante.

Los cambios también elevaron el límite de edad desde los 54 años y eliminaron exenciones que antes beneficiaban a veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron del sistema de cuidado temporal.

Además, se restringieron las exenciones estatales en zonas con alto desempleo, lo que podría afectar a personas que ya viven con ingresos ajustados.

Las autoridades estatales están obligadas a notificar a los beneficiarios sobre cualquier modificación que afecte su elegibilidad o monto mensual.

